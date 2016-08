VALLÉE-DES-PRÊTRES : Un conducteur recherché pour délit de fuite

Un conducteur, qui s’est arrêté après avoir renversé un sexagénaire à Vallée-des-Prêtres mais n’a pas donné signe de vie depuis, est recherché par la police qui traite ce cas comme un délit de fuite.

Lundi après-midi, à la rue Bernardin de Saint-Pierre, à Caro Lalo, Vallée-des-Prêtres, Shyamkrishna Ramgoolam, 68 ans, était sur le point de regagner son domicile lorsqu’il a été percuté par une voiture. Selon son fils Arvindsingh, cette collision serait survenue en face de leur domicile. « J’ai entendu un bruit sourd et mon père qui hurlait de douleur. Il gisait sur le sol et n’arrivait plus à bouger. Il a été percuté par une voiture alors qu’il se trouvait sur le trottoir », dit-il. Le conducteur est descendu de son véhicule en voyant approcher les badauds, et a conduit le blessé à l’hôpital Jeetoo, ainsi ses proches. Une fois sur place, ajoute Arvindsingh Ramgoolam, « le conducteur m’a remis son numéro de téléphone et m’a dit qu’il avait un empêchement. Il est parti avant que nous ayons pu donner de déclaration à la police mais j’ai pu noter la place d’immatriculation de son véhicule ». Depuis, le conducteur est resté injoignable. Pour sa part, le sexagénaire, souffrant d’atroces douleurs, n’a pas été en mesure d’expliquer aux enquêteurs les circonstances de cet accident.

Hier après-midi, il était toujours admis à l’hôpital, encore incapable de se déplacer, ayant eu la jambe droite fracturée. Il était prévu qu’il donne à la police d’Abercrombie sa version des circonstances de l’accident le même jour. Selon lui, des accidents de la route surviennent souvent à l’endroit où il a été percuté car les véhicules y circulent à vive allure. « Il y a une boulangerie et des commerces situés à proximité mais pas un seul ralentisseur, ni de passage pour piétons. Je pense que si des ralentisseurs y étaient aménagés, il y aurait moins d’accidents ». Son fils déclare avoir été témoin d’une collision survenue au même endroit en octobre dernier, où une jeune femme avait été percutée par un deux-roues. Il ajoute que l’accident dont a été victime son père, qui souffre de diabète et d’insuffisance rénale, démontre l’urgence de l’aménagement de ralentisseurs. Il souhaite que les autorités prennent les dispositions nécessaires au plus vite.

Par ailleurs, Arvindsingh Ramgoolam indique s’être rendu au poste de police d’Abercrombie hier après-midi, toujours dans le cadre de cette enquête. Il déclare avoir remis aux enquêteurs la plaque d’immatriculation du véhicule du conducteur, ainsi que son numéro de téléphone, pour qu’il donne sa version des faits dans les plus brefs délais. « La police a répertorié cet accident comme un cas de Hit and Run », indique-t-il.

MONTAGNE-LONGUE : Un motocycliste dans un état critique

Un motocycliste, qui roulait avec sa femme et son enfant à proximité du Pont-La-Reine, à Montagne-Longue, a été percuté hier après-midi par un camion qui se venait en sens inverse. Alertée, la police s'est rendue sur place et a conduit les trois blessés à l'hôpital de Montagne-Longue avant que ceux-ci ne soient ensuite transférés à l'hôpital du Nord. Le conducteur se trouverait dans un état critique.