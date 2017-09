VALLÉE-PITOT : Deux individus arrêtés pour avoir dépouillé et « séquestré » un quadragénaire

Deux habitants de Vallée-Pitot, âgés de 24 et 31 ans, ont été arrêtés hier par la CID. Ils sont soupçonnés d'avoir menacé mardi soir un homme de 41 ans à son domicile, rue Edgard Laurent, Port-Louis, avant de forcer ce dernier à entrer dans une voiture.

Dans sa déposition consignée dans les locaux de la CID, à Abercrombie, la victime a expliqué aux enquêteurs que les deux suspects sont venus chez lui plus tôt ce jour-là dans une voiture de marque Nissan afin de le menacer et lui réclamer Rs 3 500. N'ayant pas cette somme, les deux suspects l'auraient alors emmené à Karo Kalyptis avant de l'agresser et le contraindre à leur remettre Rs 2 000. Les malfrats l'ont ensuite déposé chez lui.

Selon la victime, les deux hommes sont revenus plus tard chez lui afin, cette fois, de lui réclamer une somme de Rs 75 000. « Zot ine rant kot mwa, zot finn met kouto anba mo lagorg devan mo madam », a-t-il raconté aux hommes du surintendant Shyam Bansoodeb, qui supervise l'enquête. « Zot finn kokin mo portab e zot finn fer dezord dan mo lakaz », a-t-il ajouté.

Selon la version d'un suspect, la victime ne lui aurait pas rendu de l'argent qu'il lui aurait demandé de conserver pendant son emprisonnement. Les deux malfrats ont comparu hier devant le tribunal de Port-Louis, où une charge provisoire de “demanding money by threat” et “sequestration” a été retenue contre eux. La police a objecté à leur remise en liberté. Un troisième suspect est par ailleurs recherché.