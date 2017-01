VANDALISME - AU KOVIL MONNERON : Levée de boucliers contre les actes de profanation

La Mauritius Tamil Temples Federation (MTTF) dit avoir pris connaissance des actes de vandalisme et de profanation perpétrés au Shree Bala Thandayudapanee Tirukkovil (kovil Monneron) dans la soirée du 30 décembre. Ses dirigeants et ceux du kovil Monneron en ont parlé à la presse hier en présence du poète, écrivain et philosophe tamoul Ramanujam Sooriamurthy, et de l’imam Arshad Joomun, représentant du Conseil des Religions.

Le président de la MTTF, Madeven Sooben, a exprimé ses « profondes inquiétudes » face à ces actes de vandalisme. Selon lui, six statues ont été détruites et des graffitis ont été écrits sur les murs de ce kovil. Les dégâts causés sont estimés à Rs 1 M. « Nous nous sentons blessés et inquiets par ces incidents. Les autorités devraient s’assurer que toutes les composantes de notre nation arc-en-ciel se sentent en sécurité », a-t-il déclaré, avant de demander à ses affiliés de « renforcer la sécurité des kovils ».

Madeven Sooben a informé qu’il compte réitérer sa requête aux autorités pour que la paix et l’harmonie règnent dans le pays. À cet égard, il a confié avoir écrit au commissaire de police, Mario Nobin, pour lui demander de renforcer les patrouilles dans les environs des kovils à travers le pays. « Je demande aussi à nos membres de rapporter tous les mouvements suspects de gens ou de véhicules à la police, et aussi de partager ces informations avec ceux qui vivent aux abords des kovils », a-t-il insisté.

Dans un communiqué, la secrétaire de cette organisation, Koydambal Veerabudren Soomary, a lancé un appel à la police pour qu’elle « ne lésine pas sur les moyens » en vue de retrouver ceux qui se sont rendus coupables de ces actes de vandalisme. « Nous avons dans le passé fait plusieurs requêtes aux autorités pour que le lieu autour du kovil soit nettoyé et que des lampadaires y soient installés en vue de faciliter l’accès et assurer la sécurité. Mais rien n’a été fait jusqu’ici », a-t-elle observé. L’imam Joomun et l’écrivain et philosophe tamoul Sooriamurthy se sont également adressés à l’assistance pour exprimer leur solidarité envers les dirigeants du kovil profané.