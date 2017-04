VARUSHA PIRAPPU : Grosse foule ce matin au temple Kaylasson

Une grosse foule s’était réunie ce matin au temple Sockalingum Meenatchee Ammen, route Nicolay, dans le cadre de la célébration du Nouvel an tamoul, Varusha Pirappu. C'est avec ferveur que les dévots ont participé à des rituels et ont pris connaissance des prédictions de l'année. Le prêtre Ganesh a donné ce matin la lecture du “panchagam” (almanach). C'était un moment de recueillement, mais aussi de préparation pour affronter les obstacles de la vie. Après les rituels, le calendrier a ensuite été distribué aux fidèles. Certains ont eu l'occasion de goûter au “pachadi”, composé de six différentes saveurs symbolisant les hauts et les bas de la vie.

En ce jour de fête, les familles se réveillent très tôt pour prendre un bain sacré, symbolisant l’élimination des impuretés du corps, avec de l'huile bénite et chacun porte des habits neufs. Les dévots participent ensuite à l'aga vagi paathu, la prière familiale, avant de se rendre au kovil pour des prières spéciales. Des offrandes sont faites aux divinités, certaines entrées de maisons sont décorées avec un korlam (une lampe ou une fleur) pour accueillir comme il se doit la nouvelle année. Par ailleurs, un spectacle culturel est organisé cet après-midi au Mahatma Gandhi Institute par la Mauritius Tamil Temple Federation, où l'invité d'honneur sera le Premier ministre, Pravind Jugnauth.