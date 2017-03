VÉHICULES SACCAGÉS ET BAGARRES : Budloram n'a pu identifier Shibchurn comme son agresseur

Prakash Budloram, membre d'une association de Beau-Bassin qui a consigné une déposition le mardi 14 mars au poste de police de cette localité contre Vishal Shibchurn, un habitant de St-Hilaire, n'a pu l'identifier comme étant celui qui l'a agressé. Selon nos sources, la charge provisoire de « use of firearms to intimidate » logée contre lui dans cette affaire pourrait être rayée. Il se pourrait qu'il retrouve la liberté lors de sa prochaine comparution en Cour de Rose-Hill.

Une vive tension avait mis le feu aux poudres dans la soirée du 14 mars entre deux groupes à Beau-Bassin et St-Hilaire. Plusieurs personnes du sud de l'île, dont Vishal Shibchurn, se seraient rendues à Beau-Bassin où elles auraient agressé Prakash Budloram. Quelques heures plus tard, plusieurs véhicules s'étaient déplacés devant la maison de Vishal Shibchurn à St-Hilaire et plusieurs coups de feu avaient été tirés. Des vitres ont volé en éclats et un 4x4 lui appartenant a été endommagé.

Vishal Shibchurn, connu des services de police, a fait parler de lui plusieurs fois par le passé, notamment après l'agression d'Aslam Noursing, qui a eu les poignets sectionnés l'année dernière. Par ailleurs, il a été entendu le 7 juin 2016 aux Casernes centrales à la suite de l'attaque contre l'ambassade de France.

Vishal Shibchurn est représenté Me Yatin Varma.