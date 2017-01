DEPUIS VENDREDI : Deux arrestations pour des vols en série

La police a appréhendé plusieurs individus depuis vendredi pour des vols en série perpétrés à travers l’île. Samedi, un habitant de Flacq de 34 ans a été appréhendé par le personnel du poste de police de Barkly. Il a avoué être l’auteur de deux vols à l’arraché. Vendredi, des policiers affectés à la Traffic Branch ont intercepté une voiture à Vacoas après une course-poursuite. L’opération a mené à l’arrestation d’un récidiviste de 25 ans domicilié à Beau-Bassin. Ce dernier et ses complices auraient préalablement volé la voiture et commis des vols à Curepipe et Poste Lafayette.

Suite à des renseignements précis selon lesquels une voiture impliquée dans un vol sur la voie publique se trouvait à Cité Barkly, samedi matin, la brigade criminelle de la localité a été dépêchée sur place. Ledit véhicule, une Honda immatriculée CC 890, a été retrouvé vide avec un écriteau sur lequel était inscrit « for sale » et un numéro de téléphone. Une opération a été montée et un contact a été établi avec le propriétaire présumé du véhicule. Un rendez-vous a alors été fixé pour 12h30 au Plaza, à Rose-Hill.

C'est Raoul Rozelle Jean Denis, un habitant de Flacq de 34 ans, qui s’est présenté au rendez-vous. Soumis à un feu roulant de questions, il a avoué avoir commis deux vols sur la voie publique alors qu’il était à bord de la voiture mise en vente.

L’un des vols remonte au 13 janvier rue Herchenroder, Stanley, où une femme de 62 ans a été dépouillée de sa chaîne en or. Le deuxième remonte au 18 janvier sur la Chebel Branch Road, où une Vacoassienne a été dépouillée de sa chaîne. Raoul Rozelle Jean Denis a été placé en détention.

Le lendemain, Nitish Ramdhun, un récidiviste de 25 ans domicilié à Beau-Bassin, a été arrêté. Vers 15h25, ce jour-là, une requête avait été effectuée auprès des services de police sur la Hotline 999 après qu’une voiture, immatriculée 489 ZT 04, avec quatre voleurs à bord, ait été aperçue dans les parages de Poste-Lafayette. Une opération a aussitôt été montée avec l’aide de diverses unités de police à travers l’île.

Vers 17h, le véhicule a été repéré dans les parages de Vacoas par des officiers affectés à la Traffic Branch. Après une poursuite, le véhicule a terminé sa course contre un mur en béton rue Visitation, Vacoas. C’est un récidiviste qui était au volant. C’est d’ailleurs le seul à avoir été appréhendé, car il avait déjà déposé les autres passagers du véhicule. Ces derniers sont toujours recherchés.

D’après nos renseignements, les malfrats auraient commis deux vols à Poste-Lafayette et deux autres à Curepipe le même jour. Le véhicule avait par ailleurs été volé et le cas avait été rapporté au poste de police de Trou-aux-Biches le 16 janvier. Les voleurs avaient ensuite pris le soin de changer la plaque d’immatriculation.