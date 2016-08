VENTE AUX ENCHÈRES—SQUELETTE COMPOSITE DU DODO: L’île Maurice recherche l’aide de l’Unesco

Le ministre des Arts et de la Culture, Santaram Baboo, annonce avoir contacté l’ambassade de Maurice à Londres et sollicité l’aide de l’Unesco pour enquêter sur la provenance des ossements du dodo qui constituent un squelette composite qui sera mis en vente aux enchères à la Summers Place Auctions à Billingshurst, dans le sud de l’Angleterre en novembre prochain. Le spécimen composite était exposé sur place le 25 août dernier, et le prix au démarrage des enchères est estimé à 5 millions de livres sterling, soit environ Rs 24 millions.

Dans une déclaration envoyée au Mauricien, Santaram Baboo rappelle que depuis 2006, la loi a été amendée et les ossements du dodo sont devenus un patrimoine national. « Tou bann dimounn ki pa respekte sa la loi la, li passibl enn amende de Rs 50 000 », souligne-t-il. Ainsi, le ministère de tutelle a sollicité l’aide de l’Unesco et l’ambassade de Maurice à Londres « pou fer enn lanket pou gete kot sa bann lezo-la sorti e a la limyer sa bann informasion ki nou pou rekeyir, nou pou resers enn konsey legal quant à la marche à suivre ».

Dans cette déclaration, le ministre indique que « les Hollandais ont quitté le pays entre 1598 et 1710 vers l’Europe et ont ramené plusieurs dodos avec eux sur leurs bateaux ». Une gravure en exposition au musée de Port-Louis, signée Savery, témoigne d’ailleurs de la présence du dodo en Europe, dit-il. « Li demontre enn gro dodo ki finn tro nouri pandan voyaz Moris vers Lerop ki demontre an mem tan ki plizir spesimen finn kit Moris depi kolonizasion ».

Santaram Baboo souligne aussi qu’« il y avait un maître d’école, George Clark, passionné d’histoire naturelle, qui a découvert des ossements de dodo à Mare-aux-Songes. Des travailleurs des champs et lui ont effectué des fouilles. Il est parti en Europe où il les a vendus. On compte des collectionneurs d’ossements du dodo dans environ 30 pays ». Santaram Baboo indique que « deux squelettes du dodo sont exposés au musée de Port-Louis dont un est unique au monde puisqu’il s’agit des ossements provenant d’un seul oiseau découvert au pied de la montagne à Vallée-des-Prêtres ».

L’agence Associated Press rapporte que selon le directeur de Summers Place, Rupert van der Werff, « c’est le premier specimen composite complété à 95 % qui sera mis en vente depuis 1914 ». Il proviendrait d’une collection privée enrichie des acquisitions aux ventes aux enchères entre 1970 et 1980. AP note que le dodo a disparu depuis 1680 et que l’on ne pouvait plus voir les ossements. Selon la publication, au début des années 2000, le collectionneur s’est rendu compte qu’il avait suffisamment de pièces pour compléter un squelette. « Il manquait seulement le crâne et un ensemble de griffes qui ont été reconstruits pour le compléter », fait-il ressortir.

Pour Rupert van der Werff, « the rarity and completeness of this specimen cannot be over emphasised, and it provides a unique opportunity for an individual or an institution to own a specimen of this great icon of extinction ». Selon lui, la vente ne peut être estimée en se fondant sur la valeur de chaque pièce vue la rareté et le désir suscité.