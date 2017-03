VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES PRÈS D'UNE ÉCOLE: La décision de la MRA d'octroyer un permis annulée

Nadiamani Pillay, la directrice d'une école maternelle et d'une crèche situées à Montagne-Blanche, contestait en Cour suprême la décision de la Mauritius Revenue Authority (MRA) d'octroyer au propriétaire d'un restaurant un permis pour la vente de boissons alcoolisées. Les juges Asraf Caunhye et Nicolas Ohsan-Bellepeau ont renversé cette décision qui, soulignent-ils, a été prise uniquement en se basant sur le rapport de la police et sans prendre en considération les dispositions de la loi à cet effet. D'autre part, la Cour suprême remet en question la façon dont la police mène son enquête dans ce genre de situation.

Dans sa plainte, Nadiamani Pillay explique que la crèche existe depuis 1995 alors que l'école maternelle est opérationnelle depuis 1999. Elle y accueille quelque 75 enfants. L'établissement scolaire est situé à 3,7 m du restaurant en question. Dans une lettre datée le 9 janvier 2013, Nadiamani Pillay avait écrit à la MRA pour lui faire part de son objection quant à la vente de boissons alcoolisées dans ledit établissement. La plaignante avait évoqué le fait que ce commerce se trouve à proximité de l'école. Suite à cela, elle avait été convoquée à une réunion avec le propriétaire du restaurant, en octobre 2014. Le 9 mars 2015, elle devait être informée de la décision de la MRA d'octroyer le permis pour Retailer of Liquor and Alcoholic Products for a restaurant.

Dans sa plainte, elle indique n'avoir reçu aucune explication pour justifier cette décision. La directrice fait également ressortir que, dans le passé, une demande pour un permis similaire avait été refusée au propriétaire du restaurant, soulignant que la décision de la MRA d'octroyer un permis n'était pas transparente et était en contradiction avec ce qui avait été décidé au préalable. Après avoir parcouru le dossier, les juges sont arrivés à la conclusion que la MRA avait pris sa décision en se basant sur un rapport selon lequel le bâtiment était approprié pour un tel commerce. Le rapport faisait aussi état de la présence d'une école à proximité et des contestations des personnes de la région.

La cour remarque que les affidavits logés par la MRA ne révèlent pas si elle a pris en considération tous ces détails avant d'accorder de permis. Pourtant, fait ressortir la cour, la MRA avait refusé une première fois d'octroyer ce permis en 2012, arguant que le restaurant se trouve à proximité d'une école et d'un lieu de culte. Par la suite, dans un autre document, la MRA dit s'être basée sur un “legal advice” pour accorder le permis. « We in fact found nothing in that file which could indicate that a proper decision-making process was in effect carried out by the respondent Authority in the light of the pre-requisites and conditions set out in the legal provisions enacted for that purpose », font cependant ressortir les juges. Et de souligner que « la loi est claire sur le fait que l'autorité peut refuser un permis pour un commerce se trouvant près d'une école ou d'un lieu de culte ».

La cour estime par ailleurs que la MRA avait le devoir de prendre une décision en relation avec les dispositions de la loi et de donner à la cour des raisons valables qui l'ont poussé à octroyer le permis la deuxième fois. « The only inference that can therefore be drawn from the above facts and circumstances, is that no good reason or relevant considerations were taken into account when reaching the decision to grant the licence, and that the Authority simply chose to rely on the legal advice tendered to it instead of taking the decision itself », écrit le jugement.

Les juges remettent également en question l'enquête de la police et disent ne pas comprendre comment celle-ci a pu conclure que l'emplacement du restaurant était approprié en dépit des appels de la directrice de l'école pour l'assistance policière dans certaines situations auxquelles elle a dû faire face en raison dudit restaurant. Et de faire ressortir que le rapport de police ne faisait pas mention de ce fait. Les juges Caunhye et Ohsan-Bellepeau demandent ainsi au commissaire de police de revoir la manière dont les enquêtes sont menées pour déterminer l'obtention d'un tel permis. « We therefore consider that the Commissioner of Police should review the manner in which such enquires are conducted so as to ensure that there is compliance with all legal provisions and requirements. This may in turn better assist our courts in their scrutinizing role to ensure that such decision-making processes are conducted fairly, adequately and with some measure of transparency », peut-on lire dans le jugement.