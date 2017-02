VENTE À CRÉDIT : La CAP réclame des sanctions financières contre CIM Finance Ltd

Suivant une plainte de la Consumer Advocacy Platform (CAP) en juillet 2015, la Competition Commission of Mauritius (CCM) a effectué une enquête sur CIM Finance Ltd suite à laquelle, dans un communiqué, elle fait mention d’une discrimination au niveau du taux de commission imposé pour l’utilisation de son service de crédit sur les commerçants selon leur importance. La CCM estime que cette différence peut « prevent, restrict or distort competition among merchants by putting smaller merchants at a competitive disadvantage ». De plus, selon la CAP, « certains commerçants, ne pouvant absorber ces coûts, les passent indirectement aux consommateurs sur les prix des produits ». C’est ainsi que la CAP réclame des sanctions financières contre l’opérateur financier.

Pour la Consumer Advocacy Platform, « CIM a engrangé des profits sur la tête des consommateurs et mérite conséquemment d’être sanctionnée financièrement conformément à la section 59 de la Competition Act ». Dans un communiqué du 30 janvier dernier, la CCM a soutenu que le comportement de CIM Finance Ltd pourrait « restreindre la concurrence sur le marché de la vente à crédit ». Et d’indiquer que, conformément à la Competition Act 2007, « CIM Finance a pris des engagements pour réduire le taux de commission à moins de 8 % de même que l’écart pratiqué entre les grands et les petits commerces ».

La CAP rappelle avoir demandé à la CCM en juillet 2015 de juger « si CIM Finance abuserait de sa situation de monopole dans le secteur de la vente à crédit et restreindre ainsi la concurrence ». C’est suite à un article de journal qui avançait que l’opérateur financier avait augmenté ses commissions de 9 % à 12 % sur les électroménagers et de 12 % à 15 % sur les meubles et qu’elle privait ainsi les consommateurs des avantages consentis par le ministre des Finances à travers une baisse du taux d’intérêt de 19 à 12 %, que la CAP a entamé des démarches.

Dans son communiqué, la CCM estime que la différence pratiquée au niveau du taux de commission imposé sur les commerçants peut « prevent, restrict or distort competition among merchants by putting smaller merchants at a competitive disadvantage and hinder their ability to compete with larger merchants, increasing barriers to entry in the market for hire purchase and constituting an exploitative conduct ».

Par ailleurs, selon la CAP, « le directeur exécutif de la CCM admet que certains commerçants ne peuvent absorber ces coûts, les passant ainsi indirectement aux consommateurs sur les prix des produits ». La CAP fait ressortir que, selon la loi, « suite à la soumission des recommandations par le directeur exécutif de la CCM aux commissaires, ceux-ci peuvent décider d’accepter ou non les engagements de CIM Finance ». La CAP estime que cette dernière « a engrangé des profits sur la tête des consommateurs et mérite conséquemment d’être sanctionnée financièrement, conformément à la section 59 de la Competition Act ».

Elle poursuit : « La démarche de la CAP est motivée par le fait que des engagements pris par Phœnix Beverages Ltd n’avaient pas été mis en application en dépit de la section 64 de la loi qui exige que la Commission « keep under review the compliance with directions given by it and the performance of undertakings given by an enterprise ».