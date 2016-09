VENTE D’APOLLO BRAMWELL À OMEGA ARK : Alan Ganoo, « Pravind Jugnauth a le devoir d’éclairer le peuple »

Pour le président du Mouvement Patriotique (MP), Alan Ganoo, « nous sommes retournés à la situation d’avant », soit celle en amont du Budget, et ce, malgré les idées novatrices. Pour lui, il y a « beaucoup de frustration et de mécontentement dans une situation que l’on pourrait qualifier d’affairisme ». Tels sont les propos qu’il a tenus hier après-midi lors d’un point de presse au siège du MP à Quatre-Bornes. L’occasion était également donnée de revenir sur les scandales qui éclaboussent le gouvernement, notamment l’affaire Trilochun ou encore la vente d’Apollo Bramwell à Omega Ark.

Alan Ganoo estime qu’il est évident que malgré les réponses du ministre des Finances, Pravind Jugnauth, il y a de nombreuses questions que se pose la population s’agissant de la vente d’Apollo Bramwell à Omega Ark. « Compte tenu de la complexité de la situation, Pravind Jugnauth a le devoir d’éclairer davantage la population et d’émettre un communiqué. Après la question du leader de l’opposition autour des zones d’ombre, le ministre des Finances devrait retracer toute la chronologie des événements, que ce soit au niveau des 'interest', des 'bidders' qu’à celui des noms des actionnaires, entre autres. Il faut connaitre le 'track record' de cette compagnie en vue d’expliquer comment cette décision a été prise. Tout cela devrait se faire à travers un communiqué officiel », a-t-il déclaré.

Un peu plus tôt, le président du MP a évoqué l’Heritage City, surtout les raisons qui ont d’abord amené à approuver ce « méga projet » avant de tout désavouer. Alan Ganoo s’est ensuite attardé sur la controverse des honoraires payés à l’avocat Kailash Trilochurn, de même que les allégations qui pèsent sur lui concernant l’agression du chairman de l’Information Communication Technologies Authority (ICTA). « Tout ce scandale a contribué à éclabousser le gouvernement. Malgré les propos du Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, qui a dit : « fou li deor » », soutient-il. Alan Ganoo a émis dès lors le souhait que l’on trouve une solution en ce qu’il s’agit de retenir des avocats pour des affaires du gouvernement ou corps paraétatiques afin qu’il y ait davantage de transparence. « Il faudrait un 'framework' et tomber d’accord sur un protocole », est-il d’avis. Le président du MP souhaite également une enquête indépendante et impartiale dans l’affaire Trilochun.

Par ailleurs, Alan Ganoo a abordé le volet du mécontentement des plaisanciers quant aux nouvelles régulations que compte apporter le ministre du Tourisme, Xavier-Luc Duval, suite à l’incident de Grande-Rivière-Sud-Est, où quatre personnes ont péri noyées. Le président du MP en appelle de nouveau le ministre pour recevoir la Fédération des plaisanciers. Ces derniers, soutient-il, ont aussi de bonnes idées pour assurer la sécurité en mer. « Les règlements que compte apporter Xavier-Luc Duval mèneront les petits plaisanciers à une mort certaine. Je lance également un appel au Premier ministre et aux Senior ministers », a exhorté Alan Ganoo.

Prenant ensuite la parole, Lysie Ribot s’est largement exprimé sur l’amendement à la PSSA Act qu’elle qualifie de « jours bien tristes pour l’enseignement du privé ». Il s’agit, pour elle, d’une « mainmise de l’État sur le privé ». « Je ne comprends pas l’empressement qu’il y a eu pour amender le 'PSSA Act'. Je me demande comment la chose a été prise par Madame Perraud, et Monsieur Toussaint qui étaient jusqu’à récemment des enseignants dans les collèges confessionnels. C’est une décision unilatérale », se désole-t-elle.