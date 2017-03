VENTE À L'ENCAN - PORT-LOUIS : L'insécurité grandissante fait peur aux opérateurs

Insécurité, infrastructures délabrées, manque d'hygiène, environnement insalubre... Les griefs ne manquent pas pour qualifier le lieu de vente de fruits et légumes à l'encan, laquelle se pratique d'ailleurs à même le sol, dans des conditions dégoûtantes, à une cinquantaine de mètres à peine de la chapelle de Saint-Antoine, à Port-Louis. Le ministre de l'Agro-industrie, Mahen Seeruttun, a d'ailleurs visité en personne ledit endroit très tôt ce jeudi matin. Et ce dernier n'a pas caché sa colère. Au tour des planteurs maintenant d'élever la voix pour se faire entendre au sujet d'une situation qui, disent-ils, « dure depuis des décennies ».

« Notre plus gros problème, c'est l'insécurité qui règne aux alentours du lieu où se déroule la vente à l'encan de fruits et légumes, si durement cultivés et transportés avec peine de nos champs, dans le nord, jusqu'à Port-Louis », lâche Premanand Ramballuck, planteur de Montagne-Longue, entouré de quelques autres cultivateurs utilisant cet endroit de la capitale pour écouler leurs produits. Tous vivent dans la peur dès qu'ils y mettent les pieds, en début de soirée, et cela tous les jours, à l'exception du dimanche. Là se pratique la vente de légumes du lundi au samedi, les fruits n'étant écoulés que trois fois par semaine, soit le mardi, le jeudi et le samedi.

Le quotidien de ces planteurs n'est pas une sinécure. Et pour cause : ils quittent leur maison en début de soirée avec leurs sacs remplis du fruit de leurs récoltes pour arriver à Port-Louis vers 19h. Ce n'est que le lendemain, à l'aube, soit à 4h, que leurs fruits et légumes seront vendus à la criée. Entre-temps, ils doivent installer leurs produits sur le sol et les surveiller, histoire de s'assurer qu'ils ne se volatilisent pas. « Les voleurs règnent en maître ici. Ils dérobent nos produits, nous agressent... Ces dernières années, il y a eu pas mal de cas d'agressions rapportés à la police par des encanteurs, des planteurs et, même, des marchands venant acheter des légumes », raconte Premanand Ramballuck.

Se faire voler

En l'écoutant parler, d'autres langues se délient parmi ses amis, planteurs comme lui. Vishaal, un cultivateur de Triolet, rapporte ainsi un cas où des voleurs ont « soulevé un planteur et voulaient le jeter du haut du pont, et tout cela parce qu'il avait résisté lorsqu'on le volait ». Ce planteur n'a jamais remis les pieds en cet endroit, craignant pour sa vie. Les voleurs sont souvent très jeunes, disent les marchands. Ils marchent et opèrent en groupes, munis de cutters. Et dès que le marchand tourne le dos, alors les malfrats se saisissent de leurs marchandises. Certains, poursuivent nos interlocuteurs, « viennent même carrément dans des véhicules et emmènent leur butin au vu et au su de tout le monde ». D'autres planteurs rapportent que les voleurs s'attaquent même à leurs véhicules, garés plus loin, dans l'obscurité de la nuit. « Nous assistons à tout cela mais nous ne pouvons rien faire car ils s'en prennent à nous également. Plito nou res trankil. Si nou koze, nou gagn bate », dit Gurudutt, racontant comment un encanteur s'est récemment fait voler une somme de Rs 100 000, qu'il gardait dans sa voiture et qu'il comptait utiliser pour payer les planteurs à qui il venait d'acheter des fruits et légumes.

Mais ce problème d'insécurité ne date pas d'hier. Il existerait même depuis toujours, à en croire Rajen Hemoo. « La question a été soulevée avec les autorités à plusieurs reprises. La police vient patrouiller une ou deux fois, et puis c'est tout. Évidemment, lorsque les policiers arrivent, les malfrats courent vite se cacher dans les bois alentours. Lapolis pa kapav galoup dan bwa, al sers zot. Li difisil. Enn zour, sa problem la kapav vin pli grav. Si pa fer naryen aster la, kiken kapav trouv lamor », craint-il.

Premanand Ramballuck trouve par ailleurs que les heures de ventes, soit entre 1h et 4h du matin, ne sont pas appropriées. « Nous passons toute une nuit à surveiller nos produits avant qu'ils ne soient vendus. Le lendemain, nous devons aller travailler dans nos plantations. Des fois, il n'y a plus de place et certains d'entre nous doivent rentrer chez eux avec leurs produits. Pourquoi ne pas les vendre le même jour ? Pourquoi nous faire passer la nuit en cet endroit ? Pourquoi ne pas terminer cette activité avant 21h ? Pourquoi nous punit-on toute la nuit ? » Autant de questions que se posent ces planteurs et qui, pour l'heure, n'ont aucune réponse.

« Non à Belle-Rive »

Le gouvernement, cependant, veut transférer la vente à l'encan de Port-Louis à Belle-Rive. Mais qu'en pensent les planteurs ? Rajen Hemoo répond : « C'est un bon projet, mais pas pour ceux qui habitent loin de cet endroit. Belle-Rive se trouve très loin de chez nous. Comment on pourrait s'y rendre alors que, des fois, certains n'ont qu'un panier de légumes à vendre ? Et combien le transport de nos légumes pour Belle-Rive coûtera ? Rs 1 500, Rs 2 000... Certaines fois, les marchands n'obtiennent pas un bon prix pour leurs produits. Prenons un exemple : si un planteur a trois sacs de bringelles à vendre, il obtient Rs 100 par sac. Et le transport, lui, coûte Rs 1 500. Ki li pou fer ? Pour nous, ce sera très difficile de s'y rendre. » D'autant, rappelle Premanand Ramballuck, que 60% des planteurs du pays vivent dans le nord. « Les autorités les encouragent à cultiver des fruits et légumes afin d'atteindre la sécurité alimentaire. D'ailleurs, on dit que le grenier du pays se trouve dans notre région. Mais sans facilité, comment allons-nous produire ? Et si la production ne suivait plus, comment ferait-on pour nourrir la population ? Et à quel prix ? » s'interroge-t-il.

Ces planteurs préfèrent donc rester dans leur région. Aussi lancent-ils un appel au ministre de l'Agro-industrie. Ils lui demandent de construire une antenne du National Wholesale Market dans le nord, plus près de chez eux, à l'exemple de Valton, Calebasses ou tout autre endroit dans les alentours. « Il y a des terres de l’État ici », lance d'ailleurs à ce propos Premanand Ramballuck, ajoutant que « les frais de transport ne seront alors pas trop élevés pour nous ». D'ici là, l'une de leurs premières préoccupations reste l'insécurité. Et à Rajen Hemoo d'ajouter : « Nous travaillons dans des conditions qui datent des années 1 800. Comment alors intéresser les jeunes à l'agriculture s'ils doivent opérer dans de telles conditions d'insécurité ? »