VENTE DE PRODUITS CONTREFAITS : Un boutiquier reconnu coupable

Un boutiquier a été reconnu coupable par la magistrate Sophie Chui, siégeant en cour de Rose-Hill, d’avoir vendu des produits contrefaits dans une boutique qu’il gère dans le centre commercial Orchard, à Quatre-Bornes. Il vendait divers produits d’une marque déposée dont il n’avait pas la licence de représentant. C’est suite à une enquête menée par la compagnie représentant cette marque à Maurice que le pot aux roses a été découvert. Le boutiquier était poursuivi pour infraction aux articles 4 (1), 5 (1), (2) (a) et 10 de la Protection Against Unfair Practices (Industrial Property Rights) Act.

Le boutiquier était accusé d’avoir exposé dans son magasin plusieurs produits de la marque Chanel. Après avoir eu vent de cette mauvaise pratique, Geroudis Management Company Ltd, représentant la marque dont la maison mère est basée à Londres, avait envoyé un agent de terrain pour faire une enquête. L’agent, se faisant passer pour un client, s’était acheté un sac blanc portant la marque et le logo Chanel à Rs 2 500. Après le paiement effectué, il ne devait pas recevoir de reçu, mais la business card de la boutique. Le directeur de Geroudis Management avait affirmé que le produit acheté dans la boutique n’était pas de la même qualité que les originaux et qu’il y avait plusieurs défauts, dont la visibilité du logo et le fait que la boîte d’emballage n’était pas celle du produit original. L’accusé pour sa part devait nier avoir des produits de la marque Chanel dans sa boutique et que ledit sac provenait de sa boutique. Il devait ajouter que n’importe quel individu aurait pu se procurer la business card de sa boutique. Comme défense, il fut avancé que la poursuite n’a pu prouver que le sac avait été acheté dans cette boutique. La magistrate a toutefois tranché en faveur de la poursuite, prenant en considération les explications de l’agent de terrain. « Selling a fake Chanel product causes or is likely to cause confusion with respect to Chanel enterprise or activities, same amounts to an unfair practice which is contrary to honest commercial practice », a statué la magistrate dans son jugement.

COUR | Chèques en bois

Le bénéfice du doute accordé à un présumé escroc

Un individu était poursuivi en cour de Rose-Hill sous trois accusations de « issuing a cheque for the payment of which there was no provision ». Il lui était reproché d’avoir donné trois chèques en bois pour l’achat d’un véhicule au coût de Rs 410 000. L’accusé avait relaté en cour qu’il avait rencontré le plaignant car le véhicule mis en vente l’intéressait. Ne pouvant lui payer la totalité de la somme, le plaignant lui avait suggéré de lui remettre trois chèques comme garantie. Il avait signé sur ceux-ci, mais n’avait pas ajouté le nom du bénéficiaire. Le plaignant devait alors porter plainte à la police quelques jours plus tard, déclarant que l’accusé lui a remis des chèques sans provision. La magistrate Sophie Chui devait toutefois trouver que l’accusé n’avait pas agi de mauvaise foi en soumettant ces chèques car ils avaient été soumis uniquement comme garantie. Étant donné que le plaignant était absent en cour, la magistrate a dû se baser sur les déclarations de l’accusé à la police. L’accusé avait soutenu avoir rempli deux chèques avec la date et le nom, et un troisième avec le nom et un montant de Rs 100 000. De par les preuves présentées en cour, la magistrate a trouvé que la poursuite n’a pu établir que l’accusé avait soumis ces chèques dans le but de porter préjudice au plaignant.

COUR DE ROSE-HILL

Maltraitance verbale : un fonctionnaire blanchi

Il était reproché à un fonctionnaire d’avoir traité un individu de pédophile lors d’une altercation. Il a cependant été blanchi en cour de Rose-Hill, alors qu’il répondait d’une accusation de « langage abusif utilisé dans un lieu public ». Le plaignant, un habitant de Belle-Étoile, avait indiqué dans ses déclarations à la police qu’il avait eu une altercation avec le fonctionnaire car ce dernier avait stationné son véhicule de manière à lui obstruer le passage. Alors qu’il l’a informé qu’il allait porter plainte pour ses agissements, l’accusé l’aurait traité de pédophile. Le plaignant devait soutenir qu’il s’était senti humilié par ces insultes en public. L’accusé pour sa part devait nier les allégations portées contre lui, indiquant que c’est le plaignant qui était venu lui chercher des noises le jour des faits. Selon le fonctionnaire, le plaignant avait débarqué dans une assemblée qui se tenait au siège de la Nurses’ Association et avait commencé à crier. Il avait été prié de quitter la salle en raison de son mauvais comportement. Un témoin oculaire, venu déposer en cour, a confirmé que le plaignant avait dû être escorté en dehors de la salle car il haussait la voix. La magistrate Sophie Chui, qui a prononcé le jugement, avait pris note du fait que les deux hommes n’étaient pas en bons termes. Elle devait toutefois mettre l’accent sur le fait que le mot qui aurait été proféré à l’égard du plaignant ne résultait pas en une insulte sous la section 296 (b) du Code pénal, texte de loi selon lequel le chef d’accusation a été logé. De ce fait, la magistrate a décidé de rayer l’accusation portée contre le fonctionnaire.

COUR | Violation alléguée d’un protection order

L’épouse perd son procès

Une résidente de morcellement St-André avait porté plainte contre son ex-mari, lui reprochant de n’avoir pas respecté le Protection Order émis contre lui. Selon elle, ils auraient eu une dispute lors de laquelle son mari l’aurait menacée à cause d’une histoire de vêtements lorsqu’elle est rentrée chez elle. Elle se serait réfugiée chez sa fille pendant deux jours, mais à son retour, elle avait remarqué que des objets, évalués à Rs 50 000, avaient été emportés de son domicile. Toutefois, la magistrate Uroossa Rawat-Neerooa, siégeant en cour de Pamplemousses, devait trouver que l’épouse n’avait pas été claire dans sa version des faits, mettant un doute sur la tenue des événements. En effet, la magistrate avait observé que l’épouse était confuse et devait indiquer qu’elle n’avait pas eu de dispute avec son mari. En raison de nombreuses incohérences dans la version de la plaignante, la magistrate devait statuer qu’elle ne pouvait se fier à son témoignage. Elle a ainsi exonéré l’époux de tout blâme.