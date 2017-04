VENUE DES USA - DASHA KELLY HAMILTON : La poésie déclamée au coeur des interventions

Pendant toute une semaine, durant ce mois dédié à la poésie aux États-Unis, l’Américaine Dasha Kelly Hamilton – auteure, conteuse, poète et femme entrepreneur – a touché le cœur de centaines de Mauriciens, de différentes sphères de la société, à travers des ateliers d’écritures, de poésies, de slam et d’entreprenariat dans le but de leur faire prendre conscience de la puissance des mots, de l’importance de la clarté de la pensée et du partage. Ce faisant, elle rejoint l’idée du poète américain Marc Kelly Smith, ancien employé du secteur de la construction qui ne pensait pas à la poésie comme quelque chose de « lofty, a refined ideal that people should strive to achieve ». Selon Dasha Kelly, il cherchait à savoir « how to give back poetry the people ».

« You don’t have to be an academic, you don’t have to have a degree, […] to be a slam poet. ». Ces mots puissants, rendant sa noblesse à l’intelligence humaine et à la capacité de tout être de dire les choses, ont été au cœur des différentes interventions de l’artiste, que ce soit avec des écrivains, lors d’un atelier à l’Institut français de Maurice (IFM), les représentants d’Ong travaillant avec les enfants, les étudiants des universités de Maurice ou de l’Open University, des élèves du secondaire – notamment ceux de la Bocage International School, ou encore des poètes et amoureux de la poésie réunis chez la chargée d’affaires de l’ambassade des États-Unis à Maurice, Mélanie Zimmerman, à Floréal.

Le moment partagé avec la poétesse américaine a été tout simplement enrichissant pour les uns et les autres. Les écrivains réunis à l’IFM samedi ont ainsi eu l’occasion de s’adonner à un certain nombre d’exercices, tantôt seuls, tantôt en groupe, faisant appel à leur imaginaire et à leur créativité. Pour Dasha Kelly Hamilton, le tout est de choisir « le bon mot », avec un ayant la capacité de faire appel au visuel et qui allie une action et un sentiment. « A strong action word is important », dit-elle. Et de faire ressortir : « La poésie est une économie du langage. Cela rend l’écriture riche et concise. »

Le lundi suivant, c’était au tour du personnel des Ong de s’adonner à des exercices qu’ils pourront répéter dans les cours avec les enfants. Objectif : « Trouver des exercices qui pourront aider les enfants à comprendre et à dire leurs sentiments. » Dasha Kelly Hamilton souligne que ces enfants ont besoin de temps libre pour jouer. « When you let children play, they will give you information you will need to help them », soutient-elle, avant d’ajouter qu’il « faut raconter des histoires aux enfants, car cela les aide à prendre conscience qu’ils ne sont pas seuls dans leur lutte ».

« Kids don’t have a wide range of perspective. All they know is how they feel. » Ainsi, les encourager à créer et à raconter leurs propres histoires favorise l’accès aux émotions que sont la joie, la peur, la peine ou la colère. Selon elle, il convient également de donner l’occasion aux enfants de s’approprier des histoires qu’ils connaissent, de les réécrire et de les raconter. « Give them the chance and the space to shine », lance-t-elle.

Vulnérabilité

Un exercice de « brainstorming » avec les membres des Ong avait aussi pour but de leur faire prendre conscience de leurs propres émotions et sentiments. Dasha Kelly explique : « En tant qu’humain, ils sont aussi vulnérables. Et en travaillant avec les enfants, ils viennent avec toute cette vulnérabilité. Il est important qu’ils en prennent conscience et arrivent à la gérer. »

Lors de sa rencontre avec le public le 11 avril dernier autour du thème « Let’s talk – The power of spoken word », Dasha Kelly a introduit le concept de « Slam poetry », né aux Etats-Unis dans les années 80’à l’initiative de Mark Kelly Smith, qui voulait « rendre la poésie au peuple ». Pour la poétesse, encore une fois, l’accent était mis sur la nécessité de dire ses émotions. « Cela peut se faire lorsque vous avez l’esprit clair », confiait-elle quelques jours plus tôt aux journalistes. « Le fait de mettre sur papier ses sentiments aide à clarifier la pensée et à décortiquer les sentiments qui seront ensuite dits. » Et pour affûter son écriture, poursuit-elle, il faut systématiquement écrire. Elle-même s’est d’ailleurs imposé une discipline d’écriture de 100 mots quasiment au quotidien. « Pas un de plus, pas un de moins », précise-t-elle. Si la poétesse a touché à différents genres littéraires ainsi qu’au journalisme, elle ne tient cependant pas vraiment de journal, tout simplement parce qu’elle a toujours eu « peur que quelqu’un tombe dessus », avoue-t-elle.

D’une motivation communicative, Dasha Kelly encourage et pousse ceux qui sont autour d’elle, et encore plus ceux qui ont le potentiel ou l’envie d’écrire, à aller de l’avant et, surtout, de dire leur poésie. Durant l’après-midi passé à la résidence de la chargée d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis, les invités ont eu le bonheur de partager leurs écrits, de dire des poésies connues et d’entendre Dasha Kelly, elle-même, déclamer. Un moment intense d’émotion et de partage sincère où de nouveaux liens se sont créés. « C’est un peu aussi le but de ces rencontres », laisse entendre la poétesse.

En outre, fait-elle ressortir, la dimension économique de la créativité ne doit pas être mise de côté. Ainsi, elle a animé une session interactive sur l’économie créative, les arts et l’entreprenariat social, au Turbine, à Moka, où des gens de différentes sphères sociales s’étaient retrouvés : artistes, écrivains, travailleurs sociaux, ingénieurs, entrepreneurs, représentants de grosses entreprises ayant les moyens de financer des projets ou qui rechercheraient des projets à financer. L’occasion aussi pour nombreux d’entre eux de découvrir un caractère créatif latent en eux à travers des exercices individuels et d’ensuite travailler en groupe pour créer un projet commun.

A noter que Dasha Kelly Hamilton a aussi donné une conférence intitulée « Once upon a time… there was you » à l’Université de Maurice ainsi qu’un One-Woman Show à la Greenwhich University, à Ébène, une initiative conjointe menée avec Women in Networking.

HIGHLANDS | Les 6 et 7 mai

Une foire commerciale pour soutenir les nécessiteux

Après le succès retentissant de la première foire du Ramadan organisée l’année dernière par l’Ashraful Youth Association (AYA) de Highlands, ses membres renouvellent l’initiative cette année. Ainsi, durant le week-end du 6 et 7 mai, le parking de la mosquée Ashraful de la localité accueillera de nouveau une foire qui fera le bonheur des amoureux du shopping, de ceux qui se préparent pour le Ramadan mais aussi des gourmets. Les fonds recueillis seront reversés au compte de l’association pour des travaux philanthropiques.

Samedi, de 10h à 22h, et ce jusqu’à 20h30 dimanche, le parking de la mosquée de Highlands sera ainsi une nouvelle fois convertie en foire commerciale avec l’aménagement d’une cinquantaine de stands, où divers produits, comme ceux utilisés pour le Ramadan, mais aussi des articles de luxe, des vêtements prêts-à-porter et des chaussures, seront mis en vente. Pour les gourmets, ce sera également l’occasion de déguster un bon biryani, des « pani puris » ou autres spécialités culinaires. La cérémonie d’ouverture officielle aura lieu samedi à 14h30 en présence du maire de la ville de Vacoas/Phoenix, Navin Ramsoondar, et des députés de la circonscription. De plus, samedi, de 8h à 17h30, une collecte de sang sera organisée devant l’école du gouvernement de Highlands.

L’AYA, qui a vu le jour en février 2016, souhaite renouveler le don de denrées alimentaires aux nécessiteux de la localité durant le mois du Ramadan. L’association précise que ce soutien ne concerne pas que les habitants de foi musulmane mais s’étend à tous. L’association, dont une des priorités est de conscientiser les habitants de la localité sur les méfaits de substances à effet addictif, prévoit une campagne antidrogue au courant de l’année avec la tenue éventuelle d’un spectacle autour de ce fléau. L’AYA vise aussi à soutenir les organisations charitables dans leurs entreprises, à organiser des « health check-ups » pour les personnes âgées ainsi que des activités sportives, et de distribuer du matériel scolaire aux enfants nécessiteux. En outre, cette année, font ressortir Ali Jeetun et Shuaib Baboo, membres de l’association, l’AYA prendra en charge les besoins en matériel scolaire de trois enfants. Avec le soutien de l’école du gouvernement de Highlands, ils projettent aussi de faire de l’accompagnement scolaire le samedi matin. L’accès à la foire est gratuit.

CUREPIPE | Ce week-end

La 2e Job Fair pour les jeunes

Le ministère de la Jeunesse et des Sports organise aujourd’hui et demain sa 2e Job Fair à la municipalité de Curepipe de 9h à 16h. Le but est de permettre aux jeunes de rencontrer les représentants des entreprises avec possibilité de décrocher un emploi. Le lancement officiel aura lieu à 11h par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint.

IGCIC | Demain

Spectacle « Mudra »

Le Centre Indira Gandhi pour la culture indienne (IGCIC), en collaboration avec la haute commission indienne (HCI) à Maurice, présente demain à 19h un spectacle intitulé « Mudra : An Indian classical dance fiesta », dans le cadre de son programme mensuel Priyadarshini en son siège, à Phoenix. L’entrée est gratuite mais doit être réservée au 697-3437.

CASELA | Demain

Grand Prix F1 et foot en live

Avis aux amateurs de formule 1 et de foot. Casela, à Cascavelle, leur propose de suivre en direct demain, et sur grand écran, le Grand Prix F1-Russie à 16h ainsi que le match opposant Tottenham à Arsenal à 19h30. L’happy-hour durera de 16h à 21h. Renseignements et réservations au 452-9441.

HÔTELS INDIGO | Jusqu’à lundi

Les saveurs de La Réunion à l’honneur avec trois chefs de la « cuisine péi »

Les trois hôtels du groupe Indigo – Le Labourdonnais Hotel, Le Suffren et le Hennessy Park –, proposent jusqu’au 1er mai une multitude de saveurs venues de La Réunion avec la participation des chefs réunionnais Bernard Philippe, Patrick et Sabine Dijoux. Réputé pour être une référence de la « cuisine péi » et ayant travaillé avec le chef multi-étoilés Alain Ducasse, Bernard Philippe préparera, avec le concours du chef Nizam Peeroo, un buffet gourmand alliant gastronomie et produits réunionnais typiques, à savourer au déjeuner comme au dîner, au restaurant Brasserie Chic, au Labourdonnais. Pendant ce temps, le chef Patrick, lui, sera à l’Hennessy Park avec le chef Thierry St Mart pour concocter un menu unique avec des associations de saveurs de la cuisine créole réunionnaise. La chef réunionnaise Sabine Dijoux sera quant à elle au restaurant La Boussole au Suffren pour un voyage culinaire réunionnais avec menu à la carte, durant la même période. Renseignements et réservations sur le 403-7206.