VERNISSAGE: L’atelier Art pour Tous ouvert jusqu’au 4 avril

C’est au Hub, dans la zone industrielle de Phoenix, que l’atelier Art pour Tous a procédé hier à son vernissage. Cette exposition propose des tableaux de Mauriciens connus et non connus en dessin, peinture et photographie. C’était aussi l’occasion d’inaugurer une salle sponsorisée où des artistes peuvent donner des cours, animer des conférences et exposer leurs travaux, principe de l’atelier Art pour Tous. Une initiative d’Olga Harel Sanglé-Ferrière, connue dans le secteur de la création plastique.

C’est en présence d’Ivan Collendavelloo, Deputy Prime Minister et ministre de l’Énergie et des Services publics, que la cérémonie d’ouverture de l’atelier Art pour Tous a été faite hier au Hub, Phoenix. C’était entourée de ces amies – Alix Henry, Yvonne Raffray et Françoise Nozaïc – que l’initiatrice de cet atelier, Olga Harel Sanglé-Ferrière, avait ouvert, il y a quatre ans, un premier atelier à but non lucratif au Mont-Choisy Mall, mais qui a dû par la suite fermer ses portes. Désirant plus que tout soutenir les artistes, elle trouve son bonheur au Hub. « Grâce à cet emplacement, nous avons pu faire renaître ce rêve qui est de pouvoir soutenir les artistes de tout art confondu. Je dois dire que nous avons eu beaucoup de chances d’avoir des “sponsors”, notamment Vincent Rogers, CEO de Gaz Carbonique Ltd, qui a fait la liaison entre les différentes entreprises installées au Hub », explique Olga Harel Sanglé-Ferrière au Mauricien, avant d’ajouter : « Je suis très heureuse de cette ouverture et, pour être honnête, je ne m’attendais pas à une telle réussite. Grâce à ce succès, j’espère que, dans quelques semaines, cet atelier pourra accueillir des enfants de tout milieu social pour enseigner l’art. »

Concernant les tableaux en vente, Olga Harel Sanglé-Ferrière a demandé aux exposants de reverser à l’atelier 10% du prix des ventes. D’autres expositions sont également à prévoir dans les mois à venir. L’exposition sera ouverte au public jusqu’au mardi 4 avril et propose plus de 200 tableaux, photos et sculptures pour une quarantaine d’exposants confirmés et débutants. Le ministre de la Culture étant absent du pays, l’atelier Art pour Tous a été inauguré par Ivan Collendavelloo, Deputy Prime Minister, qui, dans son discours, a rappelé « l’importance de l’art pour le pays ». Il a également fait part de son admiration face aux artistes mauriciens.