THÉ VERT : Saveurs et vertus à portée de mains

Après l'eau, le thé est la deuxième boisson la plus consommée au monde. Noirs, verts, ou à d'autres couleurs, cette boisson, savoureuse et réconfortante, qui prend ses origines principalement en Chine et en Thaïlande et qui est aussi très consommée en Angleterre, a la réputation d'être bonne pour la santé. A Maurice, si c'est le thé noir qui est le plus commun, il n'en demeure pas moins que le thé vert reste très réputé, notamment pour ses bienfaits sur la santé et surtout auprès de nos compatriotes de la communauté chinoise qui perpétuent la tradition de finir les repas avec une bonne infusion. A l'occasion de la fête du Printemps, focus sur le thé vert.

Peu importe sa couleur — car c'est l'oxydation et la fermentation qui déterminent la "couleur" du thé et, de fait, son goût plus ou moins puissant — les différents types de thé proviennent d'un même arbre à feuillage persistant, le Camelia Sinensis ou théier, une plante médicinale consommée depuis 5000 ans en Asie et en Angleterre dès le 17e siècle. Toutefois, c'est le thé vert qui est bu depuis des siècles dans la péninsule du Japon et en Chine, en tant que boisson et ingrédient de la médecine chinoise. Car cette plante contient trois principales familles d'antioxydants : les catéchines, les théaflavines et les théarubigines. D'ailleurs, selon les recherches, il y aurait dans une tasse de thé vert jusqu'à 400 mg de polyphénols. Grâce à ces composés, le thé est ainsi considéré comme la boisson à la plus forte activité antioxydante : deux tasses représenteraient l'équivalent de sept verres de jus d'orange. Et selon les scientifiques, le pouvoir antioxydant des extraits de thé vert est quatre fois supérieur à celui de la vitamine C. Boire du thé vert renferme de nombreux atouts pour notre santé. Voici les raisons de commencer à boire du thé vert ou de continuer à en boire si vous êtes déjà "accroc"!

Brûler les graisses

Le thé vert est un allié des régimes, car il brûle les graisses. Son ingrédient actif, l'épigallocatechine-3-gallate (EGCG) — substance antioxydante puissante de la famille des catéchines — augmente la vitesse à laquelle la graisse est brûlée dans le corps. Il vise en particulier la graisse ventrale, l'EGCG activant des gènes à brûler les graisses dans l'abdomen afin d'accélérer la perte de poids de 77%.

Maintenir l'équilibre glycémique

Selon une étude scientifique, l'EGCG contribue aussi à contrôler l'hyperglycémie et à atténuer les complications du diabète. En consommant une tasse de thé vert, cela maintient, selon les chercheurs, l'énergie de façon stable en équilibrant la glycémie. De ce fait, l'EGCG améliorerait l'utilisation d'insuline dans le corps pour prévenir une montée de sucre dans le sang et les accidents qui peuvent entraîner de la fatigue, l'irritabilité et des envies pour les aliments "malsains", combattant ainsi le grignotage.

Prévention du cancer

Le thé vert contre le cancer? C'est ce que tendent à démontrer les recherches, s'appuyant sur l'EGCG mais aussi grâce à la quercétine et au kaempferol qu'il contient. Cependant, de par certaines autres études contradictoires, un avis médical reste nécessaire avant d'essayer de s'autosoigner d'un cancer en consommant du thé vert.

Faciliter la digestion

Le thé vert, qui possède une extraordinaire richesse nutritive influençant la santé dans sa globalité, aurait également une action spécifique sur les fonctions digestives et les intestins (grêle et le colon). Si certains aliments, trop épicés, trop gras, trop sucrés, peuvent freiner la digestion (c'est souvent les plats qu'on aime le plus…), le thé vert, va stimuler les fonctions du foie (stockage du glucose). Il permet également d'éliminer les toxines du système digestif.

Des vertus dynamisantes

En plus d'être excellent pour les défenses de l'organisme, le thé vert contient de la caféine, un alcaloïde qui agit comme stimulant. Associé aux tanins qui exercent une action atténuante, l'effet est garanti plus long et régulier qu'après la consommation de café. Là où le café agit principalement sur la circulation sanguine et provoque l'accélération du rythme cardiaque, le thé vert stimule surtout le système nerveux central et le système cardiovasculaire. C'est donc un excellent compagnon au volant : il aiguise l'esprit, augmente la capacité de concentration et de réaction, élimine la sensation de fatigue et augmente l'acuité intellectuelle.

Pour protéger tissus oculaires et rétine

Comme les autres parties du corps, les yeux peuvent être victimes de stress oxydant. Ce stress résultant d'une réaction chimique normale va produire des radicaux libres. Ces derniers rendent l'œil moins résistant aux maladies. Une étude a montré que le thé vert renforce les tissus oculaires et les protège durablement. Toutefois, si le thé défend votre rétine contre les UV, mais cela ne vous dispense pas de lunettes de soleil.

Baisser le mauvais cholestérol

La recherche montre que le thé vert abaisse le cholestérol total et augmente le cholestérol HDL (bon) chez les animaux et les humains. En effet, une étude basée sur la population révèle que les hommes qui boivent du thé vert sont plus susceptibles d'avoir un cholestérol total inférieur que ceux qui ne boivent pas de thé vert. De même, les résultats d'une autre étude suggèrent que les polyphénols dans le thé vert peuvent bloquer le cholestérol d'être absorbé dans l'intestin et ainsi aider le corps à se débarrasser du cholestérol.

Protection de la peau

Riche en vitamine E, le thé vert prend soin de notre peau et prévient les dommages cutanés et les rides. En effet, parce qu'il est aussi un puissant antioxydant, le thé vert a un impact positif sur beaucoup de cellules de la peau.

Comme le confirment de nombreuses études scientifiques, le thé vert offre des bienfaits préventifs pour la santé et le bien-être, en particulier pour ceux qui en boivent régulièrement.

EN PRATIQUE : Comment préparer et infuser du thé vert de façon optimale?

Il faut savoir que pour sa préparation, l'eau utilisée, la température et le temps d'infusion, sont autant de détails qui feront que le thé consommé aura un goût et une saveur variables. En général (et en fonction de la taille des feuilles), ajouter une ou deux cuillères à café de feuilles de thé vert pour une tasse. Soit, environ 2 cuillères à soupe de thé pour 5 tasses (environ 7-9 g).

Laissez infuser. Le temps d'infusion peut-être très variable — de 30 secondes pour certains thés, et souvent de deux minutes à cinq minutes en moyenne. C'est lors des trois à cinq premières minutes d'infusion que sont libérés plus des deux tiers de ses antioxydants. Mais attention : inutile de faire bouillir l'eau, la température idéale pour l'infusion est de 70°C. Le temps d'infusion mal géré peut parfois anéantir les atouts du thé et sa dégustation. Mais vous pouvez aussi tester des temps d'infusion en fonction de vos goûts.

Le choix d'une eau de qualité à bonne température, ainsi que l'utilisation d'une théière (fonte japonaise, terre cuite chinoise, porcelaine, etc.), et d'un Thermos pour le garder au chaud plusieurs heures), optimiseront la dégustation et l'appréciation d'un thé.

Essayez-le glacé ou chaud. Ajoutez si vous souhaitez une pincée de sucre (sirop d'érable, miel, sucre roux), mais le thé vert est savoureux nature.

La plupart des experts recommandent trois tasses de thé vert par jour (jusqu'à 1200 ml/jour), fournissant un minimum de 250 mg/jour de catéchines. Ne vous inquiétez pas, le thé vert contient beaucoup moins de caféine que le café ou le thé noir. Boire du thé vert semble être sûr et sain dans une consommation modérée, régulière et habituelle.