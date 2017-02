VERTS MONDIAUX-CONGRÈS À LIVERPOOL, ANGLETERRE : Les Verts Fraternels soumettent trois résolutions

Les délégués des Verts Fraternels, avec Sylvio Michel à leur tête, qui participeront du 30 mars au 2 avril prochain au quatrième Congrès des Verts Mondiaux à Liverpool en Angleterre, y ont soumis trois résolutions. Celles-ci ont trait à la réparation aux descendants d’esclaves, à l’institution d’une Cour internationale pour les pollueurs et à la souveraineté mauricienne sur les Chagos.

« Notre participation à ce quatrième Congrès des Verts Mondiaux représente une occasion à ne pas rater de mettre dans les lumières de l’actualité internationale trois thèmes qui nous tiennent à cœur : la réparation aux descendants d’esclaves, l’environnement et la cause des Chagossiens », a confié au Mauricien le leader des Verts Fraternels, Sylvio Michel.

Les trois motions des VF sont la réparation aux descendants d’esclaves pour 197 années d’esclavage et de traite négrière et leurs séquelles, l’institution d’une Cour de Justice internationale pour juger les pollueurs de l’environnement et le soutien à la souveraineté mauricienne sur les Chagos et le droit de retour des natifs de l’archipel qui sert aujourd’hui de base navale militaire américaine.

« Ces trois résolutions qui ont déjà été avalisées par la Fédération des Verts d’Afrique (FéVA) seront débattues durant le Congrès de Liverpool pour ensuite figurer sur la liste des résolutions des Verts Mondiaux », s’est félicité Sylvio Michel.

Les Verts Mondiaux (Global Greens) sont un réseau international des partis verts à travers le monde, adhérents de la Charte des Verts Mondiaux. Ils rassemblent aujourd’hui quelque 90 partis Verts répartis dans quatre Fédérations continentales des Verts : Afrique, Amériques, Europe et Asie-Océanie.

La Charte des Verts Mondiaux a été établie et signée par 800 délégués des partis Verts de 70 pays au cours d’une première rencontre à Canberra, Australie, en avril 2001. Les partis et mouvements politiques signataires s’engagent ainsi à mettre en œuvre un certain nombre de principes (voir encadré) interdépendants, et créent par là un partenariat mondial pour soutenir leur application.

Après Canberra (2001), Johannesburg (Afrique du Sud en 2008) et Dakar (Sénégal en 2012), le Congrès des Verts Mondiaux de Liverpool est le quatrième. Plus de 500 délégués de 67 partis politiques venus des fédérations des cinq continents sont attendus au congrès de Liverpool. Les délégués de chaque fédération se réuniront au préalable séparément avant l’ouverture du congrès le 30 mars prochain.

« En ce qu’il s’agit de la FéVA à laquelle les Verts Fraternels sont affiliés, une assemblée générale des 30 délégués des 27 partis est prévue le 29 mars prochain. Au niveau de la FéVA, les préparatifs au quatrième congrès se sont faits par téléconférences régulières en français et en anglais réunissant les membres exécutifs du comité fédéral qui viennent des six sous-régions du continent africain », ajoute Sylvio Michel.

Rappelons que le leader des VF a été élu en août 2016, président de la région sud de la Féva. C’était à l’issue d’un congrès pour la région du sud de l’Afrique et de l’océan Indien qui s’est tenue au Manisa Hotel, Flic-en-Flac, du 12 au 14 août 2016.



Les principes des Verts Mondiaux

1) Protéger et rétablir l’intégrité des écosystèmes de la terre, en mettant l’accent sur la biodiversité et les processus naturels qui maintiennent la vie.

2) Reconnaître que tous les processus écologiques, sociaux et économiques sont interdépendants.

3) Assurer l’équilibre entre les intérêts des individus et les intérêts communs.

4) Harmoniser libertés et responsabilités.

5) Favoriser la diversité dans l’unité.

6) Réconcilier objectifs à court et long termes.

7) Faire en sorte que les générations futures aient les mêmes droits que la génération actuelle aux bienfaits de la nature et de la culture.