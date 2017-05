VIENT DE PARAÎTRE: Le bateau comme un personnage…

Sedley Richard Assonne avait présenté en octobre 2013 un texte sur un des thèmes les plus récurrents de la littérature mauricienne, aux Journée internationales de Formation des professionnels libéraux de France et d’Europe, qui s’étaient alors tenues à l’hôtel Long Beach. Devant un public de scientifiques, de spécialistes des arts et d’économistes, le « vicomte de Roche-Bois » a ainsi parlé de ce qu’il considère comme un véritable personnage de la littérature mauricienne : le bateau. Ce texte, particulièrement riche en citations, qui permet de revisiter notre histoire littéraire, se présente maintenant sous la forme d’un livre agrémenté de nombreuses photographies.

« Le bateau, un personnage récurrent dans l’île Maurice des écrivains d’hier et d’aujourd’hui » se présente sous la forme d’une plaquette suffisamment grande pour laisser les photographies émaner l’agrément visuel des milieux marins sur lesquels voguent les navires. Le poète et journaliste partage ici son expérience longue et riche de la littérature mauricienne, que non content de produire, il lit aussi avec avidité depuis les premiers auteurs jusqu’aux contemporains, dont il fait partie.

Avec cet ouvrage, qu’il présente aujourd’hui au centre commercial de Trianon, à la foire aux livres qu’organise la Bibliothèque nationale, aux côtés sans doute de la réédition récente des romans policiers, Robis et Zan Balak, l’auteur ici ne nous mène pas en bateau puisqu’il démontre avec d’innombrables citations toute l’étendue métaphorique de cette coque qui nous transporte ou nous coule, mais nous fait toujours tant voyager…

ÉCHANGES CRÉATIFS: Mada et Maurice dansent sur le même tempo

Le chorégraphe mauricien Jean-Renat Anamah et le Malgache Ariry Andriamoratsiresy poursuivent leurs échanges depuis maintenant près de 15 ans. Une occasion est offerte à des danseurs mauriciens de participer à une résidence croisée ici et/ou à Antananarivo. La coopération malgacho-mauricienne va donc bon train avec des rendez-vous début juin et courant août et de nouveaux spectacles à la clé.

Le chorégraphe Jean-Renat Anamah lance un appel public à participation auprès des professionnels du spectacle et de la danse pour un échange régional avec la célèbre compagnie malgache Rary, fondée par Ariry Andriamoratsiresy. Deux invités viennent de la grande île dans trois semaines, à la fois pour découvrir le champ artistique mauricien, pour rencontrer des artistes susceptibles de participer à une création chorégraphique (danseurs, musiciens et plasticiens) et visiter des lieux de création.

Ils animeront dans ce cadre une résidence à Beau-Bassin, au studio du chorégraphe mauricien, auquel une dizaine d’artistes participent déjà, du 29 mai au 4 juin. « Nous pouvons accueillir, précise Jean-Renat Anamah, environ cinq autres danseurs ou danseuses, pourvu qu’ils s’intéressent à la danse contemporaine, portent en eux le désir de porter un projet créatif et ont envie de sortir des sentiers battus. » Une restitution de cette courte résidence sera présentée dans la foulée à Saint-Pierre dans une nouvelle salle de spectacle en passe d’être inaugurée.

La deuxième étape de ces échanges se déroulera en toute logique à Madagascar, à Antananarivo, où Jean-Renat Anamah fera le déplacement avec deux danseurs ou danseuses. Le trio participera au laboratoire de recherche chorégraphique, le « labdhiry », que la compagnie Ariry organise régulièrement avec des artistes de divers horizons. Jean-Renat Anamah garde un souvenir impérissable de celui de 2004, au cours duquel il avait pu travailler avec des danseurs venus du continent africain, d’Europe et d’autres pays de la région. Cette fois, il donnera aussi des cours lors de ce séjour, qui dure du 7 au 13 août, et devrait se conclure sur la présentation d’une suite au spectacle, « Hide & seek ».

« Hide & seek » est né à Tana en 2014 avec différents artistes malgaches, notamment les chorégraphes Sai-an Raminasoa, Géraldine Leong Sang, Harivola Rakatondrasoa et Judith Olivia Manantenasoa, ainsi que la chanteuse Nh-Nadi… Ce titre suggestif révèle une façon relativement humoristique ou ironique de présenter la condition de l’artiste et les relations souvent difficiles et parsemées d’obstacles que le monde de la création entretient généralement avec les institutions ou divers mécènes. Nous devrons patienter pour en savoir plus… « Je croise les doigts pour que nous puissions un jour présenter ce spectacle aussi à Maurice par la suite », espère le chorégraphe.