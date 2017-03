VIENT DE PARAÎTRE—CHAGOS: A history, exploration, exploitation and expulsion

Depuis décembre de l’année dernière, a été mis en circulation un nouveau livre consacré entièrement à l’archipel des Chagos. Publié conjointement par le Chagos Conservation Trust et York Publishing Services, deux organisations britanniques, “Chagos: A history” est un ouvrage conjoint de Nigel Wenban-Smith, un ancien officier du Foreign Office britannique, et de l’historienne Marina Carter.

Les deux auteurs affirment s’être rencontrés de manière fortuite alors qu’ils effectuaient des recherches à la librairie des Archives nationales de Maurice et avoir décidé de se mettre ensemble pour conter l’histoire des îles de l’archipel. Leur narration débute depuis la découverte de l’archipel au 16e siècle et le commencement de son peuplement jusqu’à la création de la British Indian Ocean Territory (BIOT) qui a abouti à l’expulsion de la communauté chagossienne des îles. La BIOT - c’est nous qui le soulignons - est l’entité coloniale artificielle mise en place dans l’océan Indien par le gouvernement britannique en 1965 après le détachement illégal de l’archipel du territoire national mauricien. C’est une entité qui n’est reconnue ni par la République de Maurice, ni non plus par la communauté internationale. Sur 560 pages, dont 165 tableaux, cartes et illustrations (50 en couleurs), “Chagos : A History” comporte également le sous-titre “Exploration, Exploitaion, Expulsion”. Le tandem Wenban-Smith-Marina Carter invite d’abord le lecteur à explorer le processus graduel de la découverte des Chagos et de son peuplement diligenté par la compétition à laquelle se livraient dans ce domaine à l’époque les nations européennes colonisatrices, initialement les Portuguais, les Hollandais suivis des Français et des Anglais.

Ensuite, la deuxième partie du livre démontre comment et par qui les îles de l’archipel ont été exploitées. Cette partie abonde de témoignages individuels sur le mode de vie qui y prévalait depuis l’arrivée du premier esclave sur les plantations de cocos jusqu’à l’emploi de la main-d’oeuvre contractuelle sous les concessions françaises, puis sous la colonisation britannique suivant la défaite de Napoléon à Waterloo. Les témoignages de première main datant de ces époques ont été recueillis principalement des anciens administrateurs des îles et de leurs descendants qui étaient tous francophones. Ceux-ci parlent, bien sûr, surtout de production de copra, de pêche de poissons et de tortues qui furent les activités économiques majeures. Il est, bien évidemment, également question de l’émergence graduelle d’une communauté née dans l’archipel, celle des îlois (ndlr : enfin reconnus depuis fin des années 1990 comme Chagossiens) et aussi de la fusion et de la consolidation, obligées, de toutes les petites entreprises individuelles locales en une seule et unique compagnie qui allait jouir du droit de propriété sur l’ensemble de l’archipel avant que l’entente anglo-américaine ne vienne tout accaparer en 1965 pour des ses propres besoins militaires. La troisième et dernière partie du livre couvre le plan secret de l’installation de la base américaine à Diego Garcia et l’exil forcé et controversé des Chagossiens.

Wenban-Smith et Marina Carter prétendent révéler en détail les discussions anglo-américaines autour de la séparation de Chagos de la juridiction mauricienne alors que la colonie britannique de Maurice progressait vers son indépendance. Toutefois, en considérant et le principe et la mise à exécution de l’exil des Chagossiens, les auteurs choisissent, à la fin, de laisser aux lecteurs la tâche “de réfléchir sur les causes d’une interminable tragédie dans laquelle l’isolement géographique, l’incompétence humaine, la gourmandise, la négligence administrative et les rivalités stratégiques répétées ont tous joué leurs rôles”.

En guise de conclusion, les deux auteurs disent “inviter les lecteurs à partager leur grand espoir, qu’une plus grande prise de conscience du public puisse servir la cause de tous ceux qui se sont engagés dans la recherche d’un meilleur avenir pour les descendants de ceux qui ont trimé dans les îles chagossiennes, mais dont le travail n’a profité uniquement qu’à leurs employeurs”. Le livre est dédié à l’historienne mauricienne Marcelle Lagesse, à Paul Caboche, son frère qui fut pendant longtemps responsable d’une station radio de la Royal Navy à Diego Garcia durant la Seconde Guerre mondiale et à Fernand Mandarin, natif des îles de Peros Banhos et ancien président du Comité Social Chagossiens. Tous trois sont maintenant décédés.

Larmes de crocodile

“Chagos : A history” a été acclamé par le député, l’honorable Lord Luce, ancien Foreign and Commonwealth minister britannique et actuel membre du Chagos Islands (BIOT) All Parliamentary Group comme étant “the first and well-researched history of the Chagos which provides a most valuable background of a people expelled by Britain from their land to accommodate the defence needs of the Americans in Diego Garcia”. Selon Lord Luce, “as they grapple with this injustice, Chagossians exiled in Mauritius, Seychelles and the UK can look to their future with a much deeper pride and knowledge of their past”.

Pour nous, Mauriciens, c’était, sans aucun doute, la conclusion de “Chagos : A history” qui nous aurait le plus intéressé. Or, nous resterons totalement sur notre faim.

Premièrement, tout en reconnaissant que Wenban-Smith et Marina Carter ont apporté une contribution à la connaissance de l’archipel, force est de constater que, malgré ces préjugés bien ancrés dans son époque, le prêtre catholique Roger Dussercle nous avait déjà beaucoup informé sur la société chagossienne dans ses écrits sur les “Ziles Là-Haut” datant de la Seconde Guerre mondiale ! Deuxièment, elle est terriblement insupportable l’affirmation dans un communiqué de presse à l’effet que les deux auteurs “reveal absorbing detail of the discussion about the separation of the Chagos islands from Mauritian jurisdiction in that colony’s progress to independence and about principle and execution of the evacution”. A ce stade, non seulement le tandem d’auteurs enfonce des portes largement ouvertes par la série d’articles “Diego Files” de Week-End tout le long des années 1997-98 (il y a dix-neuf ans bientôt ), mais le comble, ils attribuent en plus le mérite de nombre de leurs “révélations” à des tiers personnes qui, elles-mêmes, à leur tour, ne sont venus que confirmer tout ce que le dossier de Week-End avait déjà publié en primeur. Même si — et faisons ressortir que c’est parfaitement leur droit — certaines de ces tierces personnes peuvent avoir une lecture des faits révélés différente de la nôtre.

Il n’échappera, nous en sommes certain, à aucun lecteur avisé que les auteurs de “Chagos : A history” évitent soigneusement de traiter plus en profondeur du contentieux de souveraineté qui oppose la République de Maurice à la Grande-Bretagne sur l’archipel. En tout cas, si toutefois ils osent aborder le sujet, ils ne le font pas avec l’égal souci de détail qu’ils ont déployé dans leur étude sociologique. Or, le diable est toujours dans le détail. A qui appartient l’archipel des Chagos ? Nous ne connaîtrons pas leur position personnelle sur ce contentieux.

Troisièment, on a la nette impression que ce livre se situe dans une stratégie bien pensée qui consiste à nier la souveraineté mauricienne sur l’archipel tout en cherchant à jouer sur le séparatisme qui tente nombre de Chagossiens. Ii paraît qu’il y a beaucoup de larmes de crocodile que versent aujourd’hui sur le sort des Chagossiens des milieux pas tout à fait désintéressés. Lord Luce lui-même n’avait rien fait pour les Chagossiens quand, ministre dans le gouvernement britannique, il avait le pouvoir de faire avancer leur cause! Nigel Wenban-Smith est lui un ancien officier britannique de carrière qui été un des responsables de l’East African Desk du Foreign Office. A ce poste, il a donc témoigné de toutes les magouilles de son gouvernement contre les Chagossiens, mais il n’avait rien dénoncé à l’opposé d’un Micheal Ponting dans la guerre des Malouines ! Qui plus est, M. Wenban-Smith eut l’occasion de faire un tour de service comme Commissaire de la BIOT et a été président du Chagos Conservation Trust durant six années.

Quatrièmement, c’est l’intérêt subit même de ce Chagos Conservation Trust pour un “better future” maintenant des Chagossiens qui intrigue. It smells a rat, comme dirait l’Anglais. Ce n’est d’ailleurs pas le premier livre sur les Chagos que patronne ledit Trust. En 2004, alors que Nigel Wenban-Smith le présidait, le Chagos Conservation Trust avait réédité un livre intitulé “Peak of Limuria, the story of Diego Garcia and the Chagos Archipelago”. La première édition avait paru en 1993 sous la signature de Richard Edis, un ancien Resident Commissioner du BIOT qui servit ensuite comme représentant de la Haute Commission britannique auprès des Nations unies à New York. En 1991, au moment où l’île Maurice tenta une première fois de porter le contentieux des Chagos devant l’Assemblée générale des Nations unies, à travers les pressions sur Port-Louis orchestrées depuis Londres, Richard Edis, qui était déjà en poste, fit tout capoter. Mais, il y a plus grave : le Trust permis à Richard Edis de conclure son livre “Peaks of Limuria” avec une réflexion révoltante.

Sous prétexte d’être trop attaché à la protection de l’environnement primitif des Chagos, Richard Edis écrivit qu’au lieu de voir les Chagossiens retourner s’y installer, “it might be better if Diego Garcia and its fellow Peaks of Limuria were to slip once more under the waters of the Indian Ocean”. Wenban-Smith eut tellement honte de ce souhait qu’il fit enlever la phrase de la deuxième édition ! Nous recommandons, néanmoins la lecture de “Chagos: A history”, mais en prenant du recul.