VIENT DE PARAÎTRE : Une histoire humaniste de Maurice

Le premier tome de la bande dessinée Histoire de Maurice n’est pas l’adaptation grand public d’ouvrages historiques existants, mais bel et bien une création, avec une approche assumée de l’histoire. Ici, l’être humain, de la base au sommet de la hiérarchie sociale, prend tout son relief dans la mécanique complexe et plurielle d’une nation naissante. Et ces premiers pas de la colonisation lèvent le voile sur une île-monde qui se construit sur la rencontre et le métissage. Humaniste, cette BD l’est par son traitement de la matière humaine et parce qu’elle s’adresse aussi à tous les jeunes de 7 à 77 ans, et au-delà !

Les Éditions du Signe, en France, se sont fait une spécialité de ces lectures qui joignent l’utile à l’agréable, le plaisir visuel et ludique d’une bande dessinée associé à l’apprentissage de l’histoire d’un pays, d’une région ou d’une ville, voire même d’un monument ou d’un site célèbre… Son directeur, Christian Riehl, annonçait avec fierté mercredi qu’il séjourne à Maurice depuis 42 ans, aux nombreux invités qui se sont joints au lancement du premier tome d’Histoire de Maurice. L’ouvrage, de même que les trois autres tomes qui suivront de novembre 2017 à Noël 2018, seront également réalisés en coédition par cette maison alsacienne et l’imprimeur mauricien IPC, et par les mêmes auteurs.

La scénariste Shenaz Patel a puisé sa matière dans ce qu’elle savait déjà et dans les innombrables données patiemment collectées depuis des années par l’historien Jocelyn Chan Low, qui confie volontiers que sa propre écriture est devenue illisible à force de prendre des notes à partir de documents historiques qu’à l’époque, il ne pouvait ni photocopier ni photographier. Il a trouvé sa manne aussi bien ici qu’à Londres, La Haye ou en France, autant de lieux où les archives se sont depuis considérablement modernisées. L’illustrateur et dessinateur Laval Ng a lancé les premières planches avant de passer la main à son confrère français Christophe Carmona, qui lui a, en passant, rendu un sympathique hommage en soulignant son « graphisme nerveux, efficace, qui est bon », ajoutant : « Il était intéressant pour moi, qui suis un dessinateur laborieux qui s’enquiquine avec tous les détails d’un château fort, de tenter de poursuivre sa démarche. Laval m’a tiré vers la narration et m’a apporté de la modernité… » Ce travail d’équipe colossal a représenté un an d’assiduité pour prendre forme, mais il est le fruit d’innombrables années de recherches et de mois d’écriture. Ces auteurs sont en dédicace aujourd’hui de 11h30 à 13h30 au Trèfle, à Curepipe, et chez Bookcourt, à Bagatelle, de 15 à 17h.

Premier citoyen et métisse

Comme l’encourage par nature la bande dessinée avec ses personnages et dialogues, cette histoire de Maurice est en premier lieu envisagée à travers les hommes et les femmes, tous, quelles que soient leurs origines, sans occulter bien sûr les données d’ensemble qui s’égrènent de case en case. La scénariste Shenaz Patel expliquait d’emblée mercredi soir : « On oublie souvent que ce sont les gens qui font l’histoire. Ce ne sont pas les dates qui font l’histoire. Le déclic s’est effectué pour moi grâce au personnage de Simon van der Stel, qui est le (ou un des) premier (s) citoyen (s) mauricien (s) né le 14 octobre 1639, d’un père qui a été gouverneur de l’île et d’une mère qui était la fille d’une esclave indienne libérée… Comme quoi le métissage mauricien a bien commencé dès le XVIIe siècle, au début de notre histoire… »

Par la magie du 9e art, deux jeunes Mauriciens d’aujourd’hui, fascinés par l’idée de voyager dans le temps, voient soudain ce personnage en costume leur apparaître. Leurs échanges nourriront tout ce tome, qui permet de découvrir les premiers pas de la colonisation de l’île-carrefour qu’est déjà T’Eylandt Mauritius van Nassau (rebaptisée Isle de France à partir de 1715), de 1598 à 1767. Ce citoyen que la destinée emmènera en Afrique du Sud fonder la deuxième plus ancienne ville de ce pays, Stellenbosch, sera également présent dans le prochain tome, dont la parution est prévue en novembre.

Le parti pris de l’historien Jocelyn Chan Low pour ce projet a notamment été de rompre franchement avec le découpage eurocentrique et bêtement systématique (dans quasiment tous les guides touristiques, pour ne prendre que cet exemple) par périodes coloniales (portugaise, hollandaise, française, anglaise, etc), ce qui renforce une perception ethnicisante de l’histoire, simplificatrice et éloignée de la réalité. « Pourtant, remarque-t-il, il existe par exemple de nombreuses convergences entre les colonisations française et britannique. Ce premier tome traite donc des balbutiements de la colonisation mauricienne, et sera suivi de 1767 à 1885 par sa consolidation avec l’adoption d’une nouvelle Constitution. Le troisième tome s’étendra de 1885 à l’indépendance pour montrer les étapes de l’émancipation politique du pays. Enfin, comme Maurice est un état archipel, nous consacrerons le quatrième tome intégralement à Rodrigues, qui est très différente de Maurice en termes social, politique, économique, etc., et qui mérite à ce titre un volume à elle toute seule. »

Encore à enseigner

Qu’il s’agisse de la présidente de la République, qui a offert le premier discours, de l’éditeur ou des auteurs qui l’ont suivie, tous ont chacun à leur manière alerté sur les carences de l’enseignement mauricien en matière d’histoire, convaincus que cette initiative comblera un vide regrettable. Jocelyn Chan Low, par exemple, souligne l’importance de sensibiliser les jeunes à ce socle commun qu’est notre histoire : « Maurice doit être le seul pays au monde à avoir évacué l’histoire du cursus scolaire, et ce à un moment où la surenchère ethnique construit une idée fausse selon laquelle notre pays serait une collection de diasporas agglutinées les unes aux autres… »

Si l’éditeur Christian Riehl insiste sur l’idée que la pluralité harmonieuse des cultures et des religions de Maurice constitue un exemple pour le monde actuel et « surtout pour mon pays, la France », Ameenah Gurib-Fakim regrette, elle, que les jeunes connaissent si peu leur histoire et renchérit par ces mots : « Pourtant, notre pays a su donner l’exemple en apprenant au fil des siècles à gérer ses contradictions et à transcender ses différences. » Regrettant l’absence de la ministre de l’Éducation, Christian Riehl a suggéré que les bibliothèques de chaque établissement disposent de 30 exemplaires de ce premier tome, comme pour une classe, afin que l’histoire plurielle et complexe de leur pays leur soit rendue accessible par la grâce de la bande dessinée.

Cette île Maurice des débuts, que les premiers colons défrichent ou dénaturent, va bien au style de Laval Ng, qui a déjà développé dans d’autres ouvrages une esthétique de sa flore et de ses paysages, et l’on ne sent pas la transition avec son successeur français, Christophe Carmona, qui a pris sa suite. La seule caractéristique que nous regrettons est que la grande majorité de ces pages imprimées soient un peu trop sombres. L’imprimeur nous a expliqué que c’était dû au papier et qu’il est pressé d’écouler les 5 000 exemplaires tirés afin de raviver les couleurs lors du prochain tirage.

De toute façon, les 48 planches de ce premier tome s’avèrent très captivantes, et ce grâce à la densité de l’action et la limpidité avec laquelle l’histoire est racontée, avec un grand ou un petit H, selon que l’on parle de parcours individuels ou de faits d’ensemble. Qu’il soit écrit, dessiné ou mis en couleur, le style est simple et efficace et les nombreuses données historiques qui s’y distillent constituent de véritables pépites, toujours attrayantes et jamais indigestes. L’autre grand avantage du parti pris des auteurs est d’éclairer l’histoire en embrassant tous les groupes humains qui y ont contribué, de gré ou de force, en prenant en compte tous les types de protagonistes, qu’ils soient esclaves marron ou colons, artisans, travailleurs libres ou commerçants, et sans omettre les savoirs de toutes ces personnes qui ont bâti un pays.