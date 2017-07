VIENT DE PARAÎTRE : MAURICE 2017

Southern Press Limited vient de faire paraître l’édition 2017 de son almanach sur l’île Maurice, qui présente « les nouvelles réalités du pays telles qu’elles ont émergé » au fil de l’année dernière et pendant les premiers mois de 2017. Contenant 150 pages cet almanach qui court sur ses 36 ans d’existence « permet de suivre, année après année l’évolution de Maurice dans tous les domaines. » Après une présentation géographique du pays, cet ouvrage consacre des chapitres à la population, à la société mauricienne aux institutions du pays avec les noms, adresses et numéros de téléphone de ceux qui les dirigent. L’almanach se termine par une rétrospective de 2016 au jour le jour. Cet ouvrage est en vente en librairie et chez les marchands de journaux.

Une semaine consacrée à la santé à Grays

Quelque 300 employés de différents services de la compagnie Grays ont participé à la campagne “Ki mo kapav fer pou ou la santé” du 3 au 7 juillet. Cette semaine de sensibilisation organisée par l’entreprise a permis à ces derniers de participer à des activités physiques, des causeries et des consultations gratuites. “Cette manifestation était l’occasion pour nos collaborateurs d’apprendre à mieux connaître leur corps à travers une série d’activités, dans le but d’améliorer leur capital santé. Ces démarches sont essentielles pour une entreprise comme la nôtre, car le bien-être des employés a été toujours l’une de nos préoccupations premières”, souligne Vanessa Harel, HR Coordinator de Grays.

Les actions de sensibilisation menées durant cette semaine portaient sur la prévention des maladies, l’origine et les conséquences du diabète et du tabac, les différents types de grippe, la podologie, les soins de la peau et les effets du soleil sur l’épiderme. Vu l’engouement suscité auprès des employés par cette initiative, Grays souhaite renouveler l’expérience très prochainement.

La Prudence Leasing dans ses nouveaux locaux

La Prudence Leasing s’est installée dans ses nouveaux locaux au United Docks Business Park, au Caudan depuis lundi dernier. L’objectif est de toujours mieux répondre aux attentes de ses clients et de ses partenaires. “Ce déménagement témoigne d’une réalité nouvelle tant sur le plan technologique que sur le plan humain, et vient redonner un souffle nouveau à notre entreprise. Nos nouveaux locaux symbolisent ce nouveau départ, plus moderne, plus accessible, et plus ouvert à nos clients et partenaires. Notre entreprise est bâtie sur cette relation solide à long terme avec nos partenaires, clients et collaborateurs, nous innovons toujours afin de mieux les accompagner”, souligne Clément Yue-Chi-Ming, Managing Director de la Prudence Leasing. Les nouveaux locaux de Prudence Leasing au United Docks Business Park se veulent être un endroit spacieux pour répondre aux attentes de la clientèle.

Le NPCC organise un atelier pour les enfants

Le National Productivity and Competitiveness Council (NPCC) en collaboration avec Oracle Mauritius et l’Université de Maurice organisent un atelier pour les étudiants âgés de 9 à 12 ans à partir de la semaine prochaine. Cet atelier est conçu pour les étudiants ayant peu ou aucune expérience en programmation où ils apprendront des concepts basiques de programmation Java pour développer des animations en 3-D en utilisant le logiciel Alice 3.1.

Pour le NPCC, l’objectif de ce projet est de mieux familiariser les étudiants avec les techniques d’animation en 3-D. L’atelier se déroulera pendant trois jours consécutifs du 1er au 3 août et sera mené par les formateurs d’Oracle. Une centaine d’étudiants répartis en trois lots seront formés au cours de ces trois jours.

Selon Dev Appalswamy, Officer-in-charge de l’organisme, le NPCC a un mandat de promouvoir la productivité à Maurice. “Sans aucun doute, la productivité va de pair avec l’innovation et le projet Alice répond parfaitement à notre quête pour inculquer une culture d’innovation chez nos jeunes”, dit-il.

Le projet s’inscrit dans le cadre du plan stratégique 2016-2019 du NPCC “Unleashing Full Potential Through Positive Habit”, qui met l’accent sur le développement d’une culture d’innovation à Maurice grâce à des programmes de développement et de reconnaissance des compétences.