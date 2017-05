VIH/SIDA : Plus de cas et moins de volonté

97 nouveaux cas de plus qu’en 2015 ont été officiellement enregistrés en 2016, alors qu’il y a eu 3,161 tests sanguins de moins. Une hausse inquiétante, alors que les actions dans la lutte contre le VIH/SIDA sont au ralenti et que les ressources se raréfient et se dispersent. Ces lacunes seront quelques-uns des éléments que la douzième édition de l’International AIDS Candlelight Memorial tentera de mettre en lumière ce mois-ci.

Les chiffres officiels communiqués par le ministère de la Santé à Scope indiquent une tendance qui doit interpeller.

Les tests sanguins révèlent une nouvellehausse dans le nombre de contaminations

au VIH/SIDA à Maurice : 262 nouveaux cas en 2015; en 2016, le nombre de nouveaux tests positifs a atteint 359. Alors qu’il y a eu moins de tests effectués : 112,281 en 2015 et 109,120 en 2016. En 2014, 322 tests positifs avaient été réalisés sur 107,624 échantillons.

En 2013, il y en avait eu 260 sur 106,518 tests et 320 pour 111,673 tests en 2012. En 2011, Maurice avait enregistré 401 nouveaux cas après 99,733 tests, et en 2010, 568 cas pour 87,352 tests.

Hétérosexuels : 17,6%, en 2011, 25,8% en 2016.

Sur un total de 6,626 cas de tests positifs au VIH/SIDA effectués à Maurice depuis 1987, un pourcentage de 65,9% concerne des contaminations causées par le partage de seringues entre consommateurs de drogues injectables. 25,8% des transmissions ont eu lieu à travers des rapports sexuels non protégés chez des couples hétérosexuels.

4,9% sont attribués à des usagers de drogues injectables sexuellement actifs.

1,2% concerne des relations homo ou bisexuelles. 1,4% des cas sont liés à d’autres raisons ou n’ont pas été déterminés.

Un changement est observé dans les modes de transmission. Comparativement à mars 2011, le total était de 4,890 cas connus. 74,7% concernaient les usagers de drogues; 17,6%, les hétérosexuels; 4,9%, les hétérosexuels injecteurs de drogues; 0,7% les homo et bisexuels et 0,7% des transmissions de mères à enfants.

Les conséquences Gayan.

La courbe ascendante affi chée par Maurice vient confi rmer les craintes exprimées par la société civile depuis que le gouvernement a changé sa stratégie de lutte. Maurice paie aujourd’hui les mauvaises décisions prises par Anil Gayan à son arrivée au ministère de la Santé, en décembre 2014.

On se rappelle que sans étude ou consultation, ce dernier avait revu les mesures de réductions des risques établies par Maurice pour limiter la contamination auprès des usagers. On avait tenté de lui faire entendre raison, alors que les actions de prévention et de sensibilisation ont été mises de côté.

Soulignons que le nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA à Maurice demeure inconnu. Il est cependant un fait que la majorité des personnes infectées ignorent leur statut sérologique. Ceux sur qui un test sanguin est réalisé passent par cette procédure lorsque la maladie se déclare après une période d’incubation de plusieurs années. Le test fait aussi partie des procédures chez les femmes enceintes traitées dans les unités néonatales des hôpitaux. Il intervient aussi chez les usagers de drogues qui sollicitent un traitement. Moins d’argent, moins d’enthousiasme

Il est primordial de mettre en lumiére la situation touchant au VIH/SIDA . Maurice,

estime Nicolas Manbode, coordinateur national du AIDS Candlelight Memorial . Maurice. Car le silence s’est . nouveau install. dans ce domaine, ce qui favorise la propagation du virus et rend les choses compliqu.es pour les personnes infectées etaffectées, . savoir leurs proches.

Depuis quelque temps, souligne encore Nicolas Manbode, il y a moins de campagnes de sensibilisation. Le financement des projets a consid.rablement diminu., l’int.r.t du secteur privé a baissé et les volontaires ne sont plus aussi nombreux et enthousiastes.

“J’ai eu toutes les peines du monde pour organiser le Candlelight de cette année. Les gens se sentent de moins en moins concernés, alors que le problème est loin d’avoir été réglé.”

Vivant lui-m.me avec le VIH, Nicolas Manbode rappelle que Maurice dispose de toutes les ressources pour l’emporter sur le VIH/SIDA. “Mais il y a un manque de volonté politique et les ressources sont dispersées. Comme cela avait été le cas dans le passé, tous les moyens doivent être combinés pour que nous puissions avancer vers les objectifs fixés. Dans le passé, en travaillant ainsi, Maurice était considérée comme une référence sur la scène internationale. Désormais, on nous cite comme un mauvais exemple.”

En sus de campagnes de pr.vention r.guli.res, il r.clame des sessions de formation en urgence pour les professionnels du monde m.dical. Car si dans les unités dédiées, les soins et les attentions sont du niveau attendu, ailleurs, la stigmatisation dont font preuve certains professionnels du monde m.dical . l’.gard de s.ropositif est toujours forte. Avec pour cons.quence que des patients pr.f.rent se tenir loin des h.pitaux,

mettant ainsi leur vie en danger.



Candlelight

Le samedi 21 mai, des bougies seront allumées à Mangalkhan, Floréal, lors d’une manifestation organisée par le groupe AILES, de 14h à 22h. De 15h à 21h, un autre programme est prévu sur le Waterfront de Mahébourg, toujours dans le cadre du AIDS Candlelight Memorial.

L’activité principale est prévue le 28 mai, de 20h à 21h, au Caudan Waterfront, Port-Louis. Tout au long de la campagne, les activistes feront entendre leurs voix; ils seront soutenus par divers artistes.

Rappelons que l’International AIDS Candlelight Memorial a pour but de rendre hommage aux personnes mortes des causes liées au VIH et de se montrer solidaires des personnes infectées et aff ectées.

1,210 décès

De 1987 à fi n 2016, 1,210 personnes sont décédées des causes liées au VIH/SIDA.

Présentement, 4,406 patients sont sous traitement. Désormais, les avancées médicales permettent à une personne de vivre normalement grâce à un suivi régulier. Nombreux sont ceux qui atteignent un niveau où leurs charges virales deviennent indétectables. Une situation qui diminue également la propagation

du virus.

Il est à noter que 1,010 personnes testées positives ont abandonné le suivi médical.



