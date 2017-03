VILLAS KOMANEKA : Plongeon dans l’architecture javanaise

À Rivière Noire, à quelques kilomètres du Parc national, se dressent les Villas Komaneka. Un domaine RES composé de sept villas portant le nom d’un resort situé près de la Forêt des Singes à Bali. Il est inspiré de l’architecture javanaise, selon les principes du joglo, qui est défini par le toit de forme carrée se situant au cœur de la maison.

Un séjour aux Villas Komaneka à Rivière Noire comporte son lot de dépaysement. Situé sur la route menant au Parc national, ce domaine RES est niché au pied de la montagne, ce qui lui confère une atmosphère de vacances, accentuée par une vue imprenable sur les flancs verdoyants. La tranquillité est un des atouts des lieux, bercés par le chant des oiseaux et les bruits de la forêt. “Komaneka, ce n’est pas uniquement un lieu. C’est aussi un nom qui évoque la tranquillité, la sérénité et le bien-être, dans un cadre harmonieux”, soulignent les gérants.

Selon les principes du joglo.

De l’extérieur, on distingue une architecture moderne. À l’intérieur des villas, le visiteur est séduit par la déco inspirée des maisons javanaises. Cela commence par la porte d’entrée, avec son bois sculpté et ciselé afin de créer un effet de dentelle. La maison est déclinée selon les principes du joglo, avec son toit en bois carré, qui constitue le cœur de la maison. Le toit en hauteur, qui facilite la circulation d’air, est fait de piliers de bois massif, sculptés à la main par des maîtres artisans. Les murs sont imprégnés d’éléments décoratifs balinais. Accessoires, panneaux muraux et pièces de mobilier ont été ramenés de l’île indonésienne.

Sur les poutres soutenant le joglo, les sculptures sont minutieuses. Ce travail d’orfèvre est mis en valeur par l’utilisation de pierres de parement sur le socle, pour un bon dosage de matières naturelles. Le bois utilisé pour la conception des villas provient directement de Bali. Le bois est l’âme des villas. On le retrouve sur toutes les surfaces : sur le sol, les murs et le toit. Bois massif, bardeaux ou bois de récupération sont ajoutés à la pierre et le chaume pour donner un cachet “nature” aux villas.

“Bain de soleil”.

Côté couleurs, le choix s’est porté sur la neutralité du blanc, qui absorbe la lumière et permet à la pièce de conserver une ambiance légère et relaxante. La couleur met également en lumière la palette des gris déclinée sur le canapé, le béton ciré au sol et les pierres de parement qui ornent le socle de chacune des poutres. Chaque villa peut accueillir six personnes et comprend trois chambres, avec des lits jumeaux. Chaque chambre a sa propre salle de bains. Chaînes satellitaires et wifi sont également disponibles.

Derrière la villa se trouve l’espace “bain de soleil”, comme l’appellent les gérants. Il est habillé de mobilier en teck brut. On y trouve la table à manger avec son mobilier cérusé et un joli miroir au cadre argenté de style baroque. À côté, la piscine, dont est dotée chaque villa, ainsi qu’un espace détente, avec des chaises longues.

Les Villas Komaneka sont self catering, étant dotées d’une cuisine. Mais ceux qui le désirent peuvent demander un cuisinier contre un supplément. Le tarif pour une nuit se situe à partir de Rs 10,000.