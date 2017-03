VINCENT ALLET : Faire de 2017 une saison du renouveau

Depuis 2007, la saison qui avait vu le sacre de Vincent Allet, on est tenté de dire que les choses sont allées de mal en pis. 2016 a été en tout point catastrophique et l’entraîneur avait même à un certain moment songé à mettre la clé sous le paillasson. Mais, des propriétaires fidèles ont décidé de se serrer la ceinture dans le but d’inculquer un nouveau souffle à cet établissement.

«2016 c’est du passé. Nous avons eu à faire face à beaucoup de problèmes. Comme vous pouvez le constater on a mis des dizaines de chevaux à la retraite vu qu’ils n’étaient plus compétitifs. On espère pouvoir rectifier le tir et retrouver le chemin du succès», dira Vincent Allet.

Si on regarde de plus près l’effectif présent de Vincent Allet, on se rend vite compte qu’il est composé de vingt-sept chevaux dont une quinzaine de nouveaux.

«Je suis d’avis que deux ou trois anciens prendront eux aussi le chemin de la retraite dans un proche avenir, le temps pour moi de leur trouver un remplaçant. Si vous me demandez comment vont les nouvelles unités, je dirai que je préfère les laisser progresser par elles-mêmes et ne pas les brusquer. Il y en a qui progressent plus vite alors que d’autres prennent plus de temps pour s’adapter. Cela dit, je suis satisfait de leur état de santé et j’espère que 2017 sera un tremplin pour un nouveau départ.»

2017 ne pourra être pire que 2016, à moins que la guigne ait pris le dessus. C’est vrai qu’on n’est plus à l’époque où la saison se terminait avec plus de 30 victoires dans l’escarcelle. La dernière fois que cela s’est produit, c’était en 2013. Cette année avec 25 chevaux bien compétitifs, on pense que ramener entre 20 et 25 réussites sera déjà un succès. Ce qui pourrait alors être le déclic pour continuer sur la bonne lancée pour 2018.

Des anciens chevaux, il est vraiment difficile de choisir un ou deux qui pourraient émerger. Mais la logique voudrait que ce sont ceux qui ont été acquis pour 2016 qui se montrent le plus apte à réaliser quelque chose. Et là, on peut penser à What’s News, Buffalo trip ou Commodus. Mais rien n’est certain. En revanche, certains de nouveaux chevaux semblent pas mal lotis. On a une petite préférence pour Le Clos, Rap Attack et surtout Pajama Party qui a laissé une bonne impression à l’heure des galops.

Aussi, contrairement à 2016, Vincent Allet peut bénéficier de l’apport de Ravi Rawa qui l’assiste dans l’entraînement des chevaux. Ces deux-là ont déjà fait équipe dans un passé pas trop lointain et on se demande si ce n’était pas en 2007, l’année qui avait vu Vincent Allet accrocher le titre de champion.

Ryan Wiggins, comme associé

Après avoir bien cherché, Vincent Allet a préféré arrêter son choix sur une cravache australienne. Ryan Wiggins, celui-là même qui avait défendu les couleurs de Rameshwar Gujadhur l’espace de quelques journées en 2014, a été sollicité. Vincent Allet n’est pas resté insensible aux montes de l’Australien au Champ de Mars.

«J’avais l’intention de signer une autre cravache australienne, mais celui-ci ne peut se libérer en ce moment vu que son épouse vient d’accoucher. J’ai donc choisi Ryan Wiggins. Il n’est pas des nôtres pour le moment vu qu’il n’a pas encore obtenu son permis. Je ne suis toutefois pas pressé.»

Pour revenir à Ryan Wiggins, sachez que ce dernier avait frappé d’entrée à son baptême du feu avec le numéro 7 qui est son numéro fétiche. C’était avec Generous Gent. C’est un jockey qui exerce principalement à Brisbane et qui compte quelques 800 victoires à son actif.