VINCENT ALLET : Freedom ramène le sourire

Sevré de victoire depuis le 23 juillet dernier, soit depuis la victoire de Maestro's Salute lors de la 18e journée, l'entraîneur Vincent Allet est passé par tous les moments, se débarrassant même au passage de certains chevaux alors que des rumeurs de mettre la clé sous le paillasson sont venues alimenter les soucis de son entourage. Heureusement que samedi dernier, Freedom est venu apporter le sourire et une bouffée d'air frais.

Vincent Allet semblait découragé ces derniers temps et n'avait entré qu'un seul cheval lors de la journée du Maiden. Et lors de la 24e journée, la course où devait courir Streetbouncer a été annulée. «Streetbouncer doit encore rester à l'écurie et je ne sais pas quand il va courir maintenant. Il a été très malchanceux, car plusieurs courses pour lui ont été annulées cette saison. J'ai d'autres chevaux à l'instar d'Adi Star, Win A Million, entre autres, qui ne sont pas aptes à courir, car il n'y pas de fixtures pour eux », avait confié l'entraîneur vendredi dernier.

Et avec les Freedom, Pierneef et autres Earthwind'fire, il pensait bien chasser le mauvais sort et c'est le "vétéran" qui lui a fait retrouver la winner's enclosure. «Freedom était entré dans une course de 0-25, mais il y avait quand même un os dur dans la course avec Seven Carat. Sur papier, ce n'était pas une course aussi facile qu'on pourrait le penser. J'avais demandé à Jeanot d'essayer de se placer derrière Seven Carat et d'attendre le dernier virage pour amorcer son attaque. Comme il y avait des chevaux qui s'agitaient dans les boîtes, Seven Carat n'a pas pris un bon départ, mais on a quand même eu un bon dos avec Pageantry qui a bien lancé l'épreuve. Je lui avais aussi enlevé la Dropped Noseband et il a bien settle. Cette victoire fait vraiment plaisir», a-t-il déclaré.

Même son de cloche du côté du jockey Jeanot Bardotiier qui salue le courage de son coursier: «Freedom a quand même 9 ans et il était aligné pour la première fois dans la fourchette de 0-25. Il avait bien fait en début de saison avec une deuxième place et deux 3e places. Il a, par la suite, connu une baisse de régime. Je lui avais accordé une chance d'outsider, car il avait à surmonter le handicap de sa ligne extérieure, mais il m'a surpris en, tout d'abord, bien sauté pour ensuite trouver les barres. Il a certes profité que son principal concurrent avait mal pris le départ, mais il s'est quand même montré très résistant en fin de parcours pour renouer avec le succès après deux ans». Malheureusement, le jockey a écopé d'une mise à pied d'une semaine pour avoir gêné la monture de Yashin Emamdee, Seven Carat, et a demandé à différer sa suspension.

Cette victoire fait vraiment plaisir par le temps qui court pour Vincent Allet qui signe sa sixième victoire de la saison 2016. «Je dois dire que c'est la saison la plus difficile que je connais. Avec tous les problèmes qu'on a eus, notamment avec la MRA à qui on devait à un certain moment Rs 14 millions, je n'ai rien acheté en 2015 et cette année-ci, nous n'avons acheté que huit nouveaux chevaux seulement et je pense que c'est notre manque d'effectif qui fait que nous en sommes là aujourd'hui. Je suis bien conscient de cela. Freedom en est à sa 6e saison et quand vous regardez chaque journée, il y a environ 4-5 nouveaux qui débutent et ce n’est pas évident pour moi d'être performant. J'ai des décisions à prendre et je les prendrai en temps et lieu», a-til avoué.

«Je serai bel et bien là l'année prochaine»

Pour Bardottier aussi, c'est le manque de nouvel effectif qui est la base de la non réussite de son établissement tout en espérant que cette victoire en appellera d'autres d'ici à la fin de la saison. «J'espère que cette victoire va remonter le moral de tout un chacun à l'écurie pour aborder la dernière ligne droite». Il devait terminer quatrième dans l'épreuve principale avec Pierneef alors que Earthwind'fire a terminé bon dernier. «Le manque de train n'a pas été en faveur de Pierneef, ce qu'on redoutait avant la course. N'empêche qu'il a encore terminé dans l'argent. Quant à Earthwind'fire, il a été sévèrement gêné».

En parlant des décisions à prendre, des rumeurs circulaient à la rue Shakespeare sur la fermeture de son établissement avant même la fin de la saison. Il a tenu à faire taire les rumeurs et a précisé ses intentions pour la prochaine saison: «Les rumeurs ne manquent pas au Champ de Mars mais je tiens à dire à tout le monde que je suis bel et bien là. L'écurie passe par des moments difficiles, mais je ferai tout mon possible avec mes partenaires afin de faire de nouvelles acquisitions en vue de l'année prochaine. Les rumeurs, je ne me fie pas là-dessus et je serai bel et bien là l'année prochaine».