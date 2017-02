VINTAGE LODGE : Un havre de tranquillité

Situé à Quatre-Bornes, le Vintage Lodge est un lieu idéal pour ceux qui souhaitent passer un moment calme, loin des tracasseries du quotidien. Avec ses quatorze chambres et son décor digne d’un hôtel, il offre à sa clientèle une expérience unique, alliant tranquillité et confort.

Ouvert en 2016, le Vintage Lodge n’a de vintage que le nom. Un clin d’œil du propriétaire au style vintage, dont il est friand. Loin d’être décoré de façon rustique, le Vintage Lodge est pensé pour offrir à sa clientèle un séjour bercé par la tranquillité.

Une visite à l’intérieur est suffisante pour entendre le doux son du silence. Pas une mouche ne vole, pas le bruit d’un moteur qui dérange; on s’entend réfléchir. “C’est un peu notre marque de fabrique. Nous voulons que la clientèle se sente à l’aise et profite du silence”, confie Wendy Larhubarbe, la gérante des lieux.

Tranquillité.

Ce silence de cathédrale n’est interrompu que par le bruit de l’eau ruisselant du bassin de poissons placé sous les escaliers, qui attise la curiosité de la clientèle. La décoration vous donne l’impression d’être dans un hôtel huppé, avec ses escaliers en bois et en fer et sa peinture aux couleurs apaisantes. Deux coins salon à chaque étage avec le confort nécessaire permettent aux clients de se détendre.

Les chambres offrent le luxe et le confort de chambres d’hôtel. Douze petites chambres et une family room avec deux chambres communicantes sont proposées aux clients. Les chambres, qui ont une superficie de 10 à 20 m2, incluent une penderie, un coffre-fort et, bien entendu, une douche et des toilettes privées. La déco des chambres est également accueillante. Chaque chambre est munie d’une télévision à écran plat avec des chaînes satellitaires, et est pourvue de la wifi.

Menu personnalisé.

La salle à manger, située au dernier étage, offre une vue panoramique sur Quatre-Bornes, sur la montagne Corps de Garde et même sur le Bagatelle Dam. C’est un espace très éclairé où on peut déguster des plats de son choix. “Nous ne faisons pas réellement de menu à la carte ni de buffet ouvert. Notre principe est d’offrir à la clientèle la cuisine de son choix dans la mesure du possible. Des plats mauriciens, indiens, chinois et européens sont disponibles, de même que certains gibiers comme le cerf ou le sanglier, lorsque c’est la saison”, souligne la gérante.

Parmi les services déjà disponibles, citons le transfert de et à l’aéroport, ainsi que celui du laundry. De nouveaux services seront bientôt proposés, à l’instar d’un spa. Massages et soins esthétiques seront bientôt à la portée des clients afin de rendre leur séjour encore plus relaxant. Un salon de coiffure devrait également être aménagé. La location de voitures avec et sans chauffeur sera également bientôt proposée.

Tarifs.

Quant aux tarifs, ils dépendent évidemment du type de séjour. Pour un séjour simple, ne comprenant que la location de la chambre, le prix est fixé à Rs 1,200. Pour ceux qui préfèrent l’option Bed and Breakfast, le séjour est à Rs 1,400 par nuit. Pour la demi-pension, incluant le petit-déjeuner et le dîner, le séjour est à Rs 1,700. Ceux qui préfèrent la pension complète devront débourser Rs 2,000.