VIOLATION À L’ICTA : Un homme coupable d’appels à caractères indécents

Le magistrat Raj Seebaluck, siégeant en Cour intermédiaire, a rendu un verdict de culpabilité contre un certain Ramraj, poursuivi sous une charge de « using an information and communication service for the transmission of a message which is of an indecent character ». Il a été reconnu coupable d’avoir appelé une mère de famille à deux reprises dans la nuit du 5 décembre 2012, lui faisant des propositions indécentes et lui parlant sur un ton grossier. Les relevés téléphoniques fournis en cour avaient permis de prouver que Ramraj était bien celui qui avait appelé la mère de famille ce soir-là.

L’accusé avait plaidé non coupable lors de son procès. Selon la victime, elle aurait reçu deux appels téléphoniques tard dans la soirée du 5 décembre 2012. Le premier avait duré environ trois minutes alors que le second était de 20 secondes. La mère de famille avait indiqué qu’elle ne connaissait pas la personne qui l’avait appelée, confirmant toutefois qu'il s'agissait d'un homme. Elle avait enregistré son numéro grâce au système d’indice installé sur son téléphone. La victime avait dit être « choquée » par les mots indécents proférés par l’individu, d’autant plus qu’elle se trouvait seule avec sa fille ce soir-là. Après enquête, il a été trouvé que la carte SIM était enregistrée au nom d’une femme. Cette dernière avait toutefois indiqué à la police qu’elle l’utilisait rarement et qu’elle l’avait gardé dans un tiroir chez elle avant de s’apercevoir un jour qu’elle avait disparu. Son fils devait alors indiquer avoir prêté cette carte à un ami pendant la période de décembre 2012, précisant que quand il lui a demandé de la lui rendre, son ami lui avait répondu qu’il l’avait égarée. L’ami en question, Ramraj, avait alors été interpellé par la police.

Les relevés téléphoniques obtenus d’un opérateur devaient l’incriminer. En effet, le numéro de la carte SIM, utilisée pour appeler la mère de famille, était le même que celui utilisé pour appeler la tante de l’accusé. La cour devait ainsi conclure que ce ne pouvait qu’être l’accusé qui avait commis ce délit de par ces relevés téléphoniques. L’accusé devait admettre avoir appelé sa tante pendant cette période car il devait lui rembourser une certaine somme d’argent. Le magistrat a de fait reconnu l’accusé coupable du délit qui lui est reproché.