VIOLENCE A RÉSIDENCE VALLIJEE : Un commerçant ligoté et tabassé par des voleurs encagoulés

Durant la soirée de vendredi, un vol a été commis dans la boutique de S. Proag à Résidence Vallijee. Des individus encagoulés ont fait irruption à l’intérieur et l’ont agressé avec un pied de biche. Ils se sont ensuite enfuis avec la somme de Rs 125,000, des cartouches de cigarettes et des cartes téléphoniques prépayées. Le personnel du Scene of Crime Office (SOCO) s’est rendu sur place, hier matin, afin de relever des indices. À l’heure où nous mettions sous presse, aucune arrestation n’avait encore eu lieu.

Ajay Kumar Proag, 59 ans, est le propriétaire de la boutique S. Proag, située à Résidence Vallijee. Vendredi soir, plusieurs individus encagoulés se sont introduits dans son commerce pour commettre un vol. Un proche du quinquagénaire, à qui il a raconté sa mésaventure, a confié à Week-End que les faits se sont déroulés aux alentours de 20h. Le commerçant venait tout juste de fermer sa boutique et était sur le point de rentrer chez lui avec la recette du jour lorsqu’il a été violemment agressé par des individus encagoulés et armés d’un pied de biche. “Les malfaiteurs l’ont frappé sur la tête et l’ont forcé à révéler l’endroit où il avait caché l’argent. Ils l’ont menacé jusqu’à ce qu’il leur remette une grosse somme d’argent, soit environ Rs 125,000. Les voleurs ont aussi fait main basse sur plusieurs cartouches de cigarettes et des cartes téléphoniques prépayées.” Le montant total du butin s’élève à Rs 200,000.

Alertés par la sonnette d’alarme, des voisins ont accouru pour voir ce qui se passait. Alain, qui était le premier à se rendre chez la famille Proag, a raconté à Week-End avoir entendu “comme le bruit d’un ronflement dans la maison. J’ai cherché et j’ai trouvé le propriétaire sur le sol, dans son salon, les pieds et les mains ligotés. Il était attaché à une chaise et avait des blessures à la tête. Les voleurs avaient mis la maison sens dessus dessous.” Alain raconte que lorsqu’il avait commencé à le détacher, la peur se lisait sur le visage du boutiquier. “Il pensait que j’étais moi aussi venu l’attaquer.” Après avoir reconnu son voisin, “line sipliyer moi tire li”, ajoute Alain. D’après une proche de la victime, “il a été traumatisé par ce qui lui est arrivé. Les voleurs ont menacé de le tuer s’il ne leur remettait pas l’argent.” Ajay Kumar Proag soupçonne les malfaiteurs d’avoir planifié leur coup depuis assez longtemps car dimanche dernier, des pots de fleurs posés sur une muraille, devant la boutique, avaient été renversés.

Avertis, les proches du quinquagénaire, qui habitent dans la même cour, ont alerté la police. Le blessé a été transporté à l’hôpital Jeetoo où il a obtenu des soins. Il a été autorisé à regagner son domicile le même jour. Samedi matin, des éléments de la Criminal Investigation Division (CID) de Port-Louis Sud ont questionné la victime tandis que les officiers du Scene of Crime Office (SOCO) ont relevé des indices chez lui.