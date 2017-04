VIOLENCES DOMESTIQUES : Pramila Patten représentante spéciale auprès du SG de l’ONU

Pramila Patten, avocate et experte en droits de la femme et de l’enfant à l’échelle internationale, vient d’être nommée au poste de Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict au sein de l’Organisation des Nations unies (ONU). Elle assumera ses nouvelles fonctions à partir du 1er juillet et sera basée à New York.

La candidature de Pramila Patten était soutenue par le gouvernement et le ministère des Affaires étrangères. « Je suis très heureux et fier de cette nomination. Mme Pramila Patten est une personne d’une grande compétence et la décision de l’ONU de lui confier ce poste de grande responsabilité fait honneur au pays tout entier », a affirmé le Chef de la diplomatie, Vishnu Lutchmeenaraidoo.

Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, Pramila Patten sera la porte-parole de l’ONU en matière de violence sexuelle dans les conflits à travers le monde. Elle assumera aussi le rôle du Chair of the network UN Action against Sexual Violence in Conflict.

Le Bureau du Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict a été institué suivant la Résolution 1888 de 2009 du Conseil de sécurité des Nations unies.

Pramila Patten compte une grande expérience dans le domaine des droits de la femme et de l’enfant. Elle a siégé au sein du Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes depuis 2003. Elle a aussi fait partie de la Commission d’enquête internationale instituée par l’ONU pour faire la lumière sur le massacre à Conakry, en Guinée, en 2009.

A Maurice, elle a apporté sa contribution à la conception et la préparation de textes de loi vitaux pour l’avancement de la femme et de l’enfant, dont la Sex Discrimation Act, l’Ombudsperson for Children’s Act et la Family Law Act.