VISHAM RAMDOO : « Met enn ti aryer »

Début musique d’ambiance, une dose d’adrénaline avec des refrains, pour une chanson autour du « dholl puri », la curiosité… pour Visham Ramdoo, étudiant du tertiaire. « Roulez ale met enn ti aryer zeness… zot pe rod depasse mwa ». Mais à la fin ce sont les valeurs humaines qui prévalent. Pour l’anecdote, Visham établit une sorte de similitude entre Michael Jackson et lui à Lallmatie à l’occasion d’une animation de mariage. Jusqu’où va le sketch et l’histoire, Visham est un redoutable imitateur et raconteur pour expliquer comment Michael Jackson fine met aryer a inventé le « Moonwalk ». Il pioche dans une œuvre connue pour planter les ambiances ennuyeuses. Musique, politique locale « Koze leped ». Le jeune chanteur est connu pour ses comédies dans les mariages, etc… Il a été découvert par Joyce Veerasamy et soutenu musicalement par Alain Ramanisum. Ambiance assurée, voix qui se ballade, voilà une idée de parodie pour chanson personnalisée à la manière de Visham. L’inspiration de la fête peut aider à partir d’un rien. Une musique qui bouge sur fond d’affaire de société. L’extravagance, le rythme saccadé, Visham fait son show, a quelque chose de dynamique, nous fait oublier l’emblème du Parti Malin… Des phases et des métaphores pour une chanson particulière à découvrir !