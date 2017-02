VISITE - AU CHÂTEAU DE LABOURDONNAIS : Bernard Maurice, « La sensibilité liée à l’art et à sa conservation »

Le Château de Labourdonnais a repris des couleurs en se modernisant et en dédiant un espace à la galerie d’art qui abrite des tableaux de Vaco Baissac et des peintures haïtiennes autour de l’art contemporain. La deuxième nouveauté porte sur le goûter d’Antoinette, une pause thé à l’ancienne privilégiée dans le temps par la propriétaire des lieux, Antoinette Wiehe. Cette dernière réunissait à l’occasion ses petits-enfants autour d’un thé et de gâteaux faits maison dans un esprit de famille. Afin de faire revivre ce lieu aux visiteurs, Bernard Maurice, coordinateur de la restauration intérieure au Château de Labourdonnais, nous conte avec une touche personnelle l’histoire liée à ce lieu qui, dit-il, a attiré 38 000 visiteurs en 2016.

« Le Domaine de Labourdonnais est avant tout une exploitation agricole et a surtout été réputé dans le temps pour son exploitation de la canne à sucre et pour ses vergers et ses variétés de fruits, de même que sa distillerie. Ouvert au public en 2010, le Château de Labourdonnais a reçu 38 000 visiteurs en 2016 et, cette année, on s’attend à atteindre le nombre de 45 000. Ce lieu a été transformé en musée depuis le 1er décembre de l’an dernier pour accueillir des scènes de vie des peintres haïtiens et également des œuvres de Vaco Baissac. Des peintures riches en couleurs », laisse entendre Bernard Maurice, également un passionné d’histoire.

Pour le coordinateur de la restauration intérieure au Château de Labourdonnais, ce lieu est un patrimoine unique légué par Christian Wiehe, qui administra le domaine en 1548 et qui racheta ses parts pour en devenir l’unique propriétaire. Il a siégé au Conseil législatif, à la Chambre d’agriculture et c’est son sens des affaires qui l’a permis d’ériger le château. Bernard Maurice poursuit que la vocation actuelle du Château de Labourdonnais est d’être un lieu culturel où, dit-il, « l’histoire, la flore, les vergers, la gastronomie et le savoir-faire mauricien » sont mis en valeur. « Il émane aussi de ce château cette sensibilité liée à l’art et à sa conservation. On propose aux visiteurs une immersion dans le 19e siècle, où chaque pièce renferme une histoire. Christian Wiehe avait fait venir un jardinier de Nantes, Jean-Baptiste Crumpy, pour aménager les jardins qui, aujourd’hui, sont également le centre d’attraction de par la variété de plantes et de fruits qui s’y trouvent. »

La première halte mène à la salle à manger, avec son lustre impressionnant en cristal de baccarat et ses meubles de Grande-Bretagne. La table peut accommoder 25 convives. Mais ce qui frappe au premier abord dans cette pièce est le papier panoramique peint à la main provenant de l’atelier alsacien d’un certain Jean Zuber.

La chambre à coucher comprend, elle, un lit à baldaquin, un prie-Dieu et un sofa à la méridienne, le tout dans un style victorien. Fait intéressant, il y a aussi des salles d’expositions. Il suffit de presser un bouton pour qu’une voix raconte l’univers de ce lieu. Bernard Maurice insiste sur le fait que tout repose sur un certain art de vivre des anciens occupants de ces lieux.

« Les visiteurs découvrent le développement historique de l’île avant 1850, l’histoire de la famille Wiehe, les 150 ans du domaine et ce qu’il est advenu aujourd’hui de ses vergers. Il y a comme un arrêt sur image sur cette période du 19e siècle. On découvre aussi de la porcelaine de Limoges, de l’argenterie. Il y a même des coupes en cristal et métal doré utilisées pour le lavage de fruits. Des escaliers en colimaçon qui mènent d’une pièce à une autre sur ce domaine de 1 250 arpents. Et comme le château est situé sur un domaine agricole et qu’on y produisait du sucre dans le temps, les visiteurs sont agréablement surpris d’apprendre que le sucre du Domaine Labourdonnais a été primé deux fois, en 1855 et en 1867. »

Pour la petite histoire, pour le moins insolite, Bernard montre une statuette d’éléphant blanc posée sur un socle en bois et relate qu’il existait en ce lieu un éléphant importé d’Inde qui aidait dans le transport de la canne, des champs au moulin. « Cet éléphant a vécu 40 ans sur le domaine et ses ossements y sont même enterrés. » Un des autres attraits, selon notre intervenant, repose sur les vergers du domaine, qui comptent une cinquantaine de variétés de manguiers centenaires, des arbres à épices de même que des arbres fruitiers exotiques. « Les fruits en provenance de ces grands vergers de production sont utilisés dans la confection d’une gamme de produits sans colorant et sans arômes artificiels. » Quant à la salle du domaine, elle a été remplacée par une galerie d’art.

Pour la Saint-Valentin, le 14 février, le Château de Labourdonnais offre une entrée gratuite pour chaque billet acheté. L’offre est valable aussi bien pour les Mauriciens que pour les étrangers. Le billet est à Rs 185 pour les adultes et à Rs 80 pour les enfants et Rs 125 pour le Goûter d’Antoinette, qui comprend une pause thé à l’ancienne (miel et caramel, vanille, biscuits manioc ou champagne, avec de la confiture du verger), qui se tient tous les jours de 14h à 16h et qui s’inscrit, selon la demande du client, à la fin de sa visite. Le musée est appelé à se développer dans les jours à venir en une activité supplémentaire et un parcours d’horticulture sera proposé aux enfants afin qu’ils aient une connaissance plus approfondie des plantes et des fruits qui s’y trouvent.