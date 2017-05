VISITE DE COURTOISIE : La MTPA reçoit le vice-gouverneur de la province chinoise de Shanxi

Le vice-gouverneur du Shanxi, province située au nord-est de la Chine, a rendu une visite de courtoisie à l’Office du Tourisme de Maurice (MTPA) ce vendredi à 9h30. Une délégation de 15 personnes accompagnait le vice-gouverneur, Zhang Fuming, à cette occasion, dont un représentant du département de l'éducation, Wu Junqing, un membre de la Tourism Development Commission, Sheng Dianqing, un représentant de la Cultural Heritage Administration, Liu Zhenghui, ainsi que la télévision et la radio de Shanxi et des tour-opérateurs de la province.

Cette visite a mené à la discussion de possibilités de collaborations entre la province chinoise et Maurice. Au cours de cette rencontre, plusieurs partenariats et échanges ont été discutés pour emmener davantage de visiteurs de Shanxi à Maurice, et vice versa. L’autre objectif de ces collaborations sera de faire de la destination mauricienne un pont entre la Chine et l’Afrique. « Maurice deviendra un point de rencontre à la fois pour les Chinois et les Africains. »

La province de Shanxi – qui signifie en chinois « terre sise à l’ouest d’une chaîne de montagnes » – est l’un des berceaux de la nation chinoise. Elle couvre une superficie de 156 000 km2, soit 1,65% du territoire de la Chine. Le relief de Shanxi est très complexe et varié. Environ 70% des régions se trouvent dans les montagnes, à une altitude généralement supérieure à 1 000 mètres. La population s’élève à 37 millions d’habitants. À Maurice, la province de Shanxi est représentée par le groupe Jin Fei.