VISITE DE COURTOISIE : Toussaint reçoit la commissaire à la Jeunesse et aux Sports de Rodrigues

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, a reçu la nouvelle commissaire à la Jeunesse et aux Sports de Rodrigues, Marie Rose De Lima Édouard, mardi à son bureau au 8e étage du Citadelle Mall à Port-Louis. Une rencontre qualifiée de cordiale et positive par les deux personnes concernées, et qui ont plaidé mutuellement pour que la bonne relation de travail soit maintenue.

Plusieurs points ont été abordés, notamment les travaux de la nouvelle piste d’échauffement du stade de Camp-du-Roi qui seront bientôt terminés. Marie Rose De Lima Édouard a soulevé la question des judokas rodriguais pour l’African Judo Championship du 14 au 16 avril à Madagascar.

Elle a également souhaité un déplacement régulier du directeur technique national de football à Rodrigues. Une demande accueillie favorablement par Stephan Toussaint. Marie Rose De Lima Édouard a par ailleurs plaidé pour que la collaboration concernant les National Youth Games se poursuive.

Les autres sujets abordés étaient la remise d’équipements pour l'ouverture d’une Medical Sports Unit et le Trust Fund for Excellence in Sports à Rodrigues, le Brevet d’État de Cadre Sportif, ou encore une couverture d’assurance aux sportifs rodriguais. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a promis qu’il fera une visite officielle à Rodrigues très prochainement.