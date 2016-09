VISITE EN INDE : Rencontres positives entre Pravind Jugnauth, Narendra Modi et Arun Jaitley

En visite en Inde depuis lundi, le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, et la délégation mauricienne ont été reçus jeudi par le Premier ministre indien Narendra Modi et le ministre indien des Finances Arun Jaitley.

Les deux rencontres ont été considérées comme positives par le ministre des Finances. Il a qualifié sa rencontre avec Narendra Modi d’amicale, démontrant la considération spéciale qu’il a pour Maurice. « Nous avons évoqué plusieurs dossiers dont celui des Chagos. Nous avons demandé le soutien de l’Inde sur certaines choses ». Il a également été question des USD 363 M mis à la disposition de Maurice par l’Inde et qui seront utilisés pour le financement de plusieurs projets dont celui du Métro Express.

Il a également été question de la relance des discussions sur la CECPA ainsi que du développement des économies océaniques et du développement portuaire. De son côté, Narendra Modi a annoncé l’envoi d’une délégation à Maurice en vue d’effectuer le suivi concernant les visas d’entrée des ressortissants indiens et l’importance de la libéralisation de Overseas Citizen of India.

Par ailleurs, le ministre a rencontré hier le ministre indien des Petites entreprises, Kalraj Mishra. Il a, à cette occasion sollicité l'aide de l'Inde pour le développement du secteur des produits artisanaux à Maurice

Pravind Jugnauth sera de retour au pays aujourd'hui