VISITE EN INDE -UNIVERSITÉ DE BHARATH : Paramasivum Pillay Vyapoory fait Dr Honoris Causa

Le vice-Président de la République, Paramasivum Pillay Vyapoory, qui effectue actuellement une visite en Inde sur l’invitation de la Madras Development Society, a été fait Dr Honoris Causa de l’Université Bharath.

Gooroonaden Vydelingum, conseiller au bureau de la vice-présidence, explique que Paramasivum Pillay Vyapoory, en tant qu’invité de la Madras Development Society, était du 12 au 14 avril à Chennai pour recevoir le titre de Dr en Lettres, Honoris Causa (D. Litt.), conféré par l’Université de Bharath. Cette université est classée troisième parmi les universités privées du Tamil Nadu et a reçu le titre de Best Private University of the Year pour 2014 par le World Education Congress. Le vice-président a aussi pu assister à la cérémonie marquant le millième anniversaire du saint Sri Ramanujar.

À Mumbai, du 15 au 16 avril, sur invitation de Rashtretara Telugu Samakhya, Paramasivum Pillay Vyapoory a assisté à une conférence sur la diaspora telugu à travers le monde. La conférence a réuni des délégués venant d’Afrique du Sud, de Dubaï, de Doha, de Bahreïn, d’Indonésie, de Malaisie, de Singapour et de Maurice. Du 17 au 21 avril, il doit être à Kolkata, sur l’invitation de la Basu Foundation of Arts et participera entre autres à l’Indo-Mauritius Business Dialogue organisé par la Chambre de Commerce et d’industrie du Bengale. Il assistera aussi à la célébration du 49e anniversaire de l’indépendance de Maurice et du 25e anniversaire de la République organisée par le Consulat de Maurice à Kolkata en présence du Haut-Commissaire de Maurice en Inde avant de rencontrer le Gouverneur du West Bengal.