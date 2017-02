VISITE OFFICIELLE - CHRISTINE LAGARDE (DG DU FMI) : « Maurice a une carte à jouer au niveau des activités bancaires dans la région »

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, s’est dit convaincue que « Maurice a une carte à jouer au niveau des activités bancaires sur le plan régional ». C’est ce qu’elle a consenti à confier à la presse hier dans une brève déclaration à l’issue de l’ouverture de la conférence sur les activités frontalières et les réformes réglementaires, organisée à l’intention des représentants de banques centrales et des institutions responsables de la supervision des activités bancaires en Afrique, à l’Africa Training Centre du FMI à Ébène hier après-midi.

Pour Christine Lagarde, les échanges et les activités bancaires transfrontalières existent depuis plusieurs siècles. « Aujourd’hui, les modes de communication sont différents tout comme les modes de fonctionnement de l’industrie bancaire. Il faut évoluer avec l’apport des hautes technologies. On est de nos jours dans un monde financier où la technologie, les utilisations de données, la capacité de communiquer rapidement sont très importantes. Maurice a une carte à jouer dans cet environnement sur le plan de la régulation bancaire, du contrôle et de la supervision des institutions, quel que soit le mode de fonctionnement, y compris dans des mécanismes sophistiqués utilisant de hautes technologies. Dans cet environnement, dès lors qu’il est bien régulé, bien supervisé et toujours en période d’ajustement, Maurice a un rôle très important à jouer. Ce qui correspond à l’histoire de l’île et une volonté politique », a affirmé Christine Lagarde.

Invitée à dire si elle estime que Maurice peut devenir un pôle régional sur le plan bancaire, la directrice du FMI a déclaré : « C’est une ambition tout à fait légitime qui sera validée par un bon environnement bien régulé sur le plan financier. Ce que souhaitent les opérateurs, les banquiers, c’est un environnement prévisible et sûr où les transactions sont bien contrôlées. »

Lors de ses interventions, que ce soit à Ébène hier ou à Anahita à l’occasion de la réception donnée en honneur des participants à la conférence, Christine Lagarde s’est dite heureuse que sa visite à Maurice coïncide avec la célébration du 166e anniversaire de l’abolition de l’esclavage, qui est un jour férié dans l’île. Ce qui, selon elle, est caractéristique de l’esprit de tolérance qui fait de Maurice un exemple au monde.

Le dynamisme de l’Afrique

Christine Lagarde, qui est arrivée dans l’île après une visite en Centrafrique et en Ouganda, a observé que l’Afrique est une des régions les plus dynamiques et les plus diverses du monde, « où chaque pays a sa spécificité propre et où le FMI est profondément impliqué ». Elle poursuit : « Malgré le ralentissement économique actuel, je reste impressionnée par sa constante vitalité : des “start-up” investissent dans l’avenir, des esprits novateurs créent des applications mobiles, des infrastructures se construisent et la classe moyenne est en pleine expansion. J’ai eu l’honneur de rencontrer des gens issus de tous les horizons, qui construisent un avenir meilleur pour eux, mais aussi pour leur pays. Ils partagent une même vision du développement, qui repose sur une croissance robuste, durable et inclusive. »

Christine Lagarde constate en outre que depuis la crise financière mondiale, les banques et autres institutions panafricaines sont devenues des pièces importantes du paysage financier continental. « Elles constituent une preuve supplémentaire de l’évolution dynamique de la région. » La directrice générale du FMI s’est longuement appesantie sur les défis liés à la supervision des activités bancaires panafricaines. « Il est capital de veiller à ce que la supervision s’effectue sur une base consolidée », a-t-elle insisté. « Les sociétés “holding” bancaires qui ont leur siège dans un pays et leurs filiales dans la région sont soumises aux lois et réglementations des pays hôtes. Cette configuration confère une lourde responsabilité aux autorités chargées au premier chef de la supervision des “holdings”. Par ailleurs, il est essentiel que les pays hôtes soient informés et consultés et que leurs autorités de supervision soient impliquées. »

Christine Lagarde a invité les institutions responsables de la supervision bancaire en Afrique à s’inspirer de l’expérience récente aux États-Unis et en Europe qui, selon elle, est riche d’enseignements du point de vue du calibrage et de la réglementation, mais aussi de l’engagement en matière de supervision. Et de conclure que « le FMI soutient vigoureusement les efforts panafricains visant à renforcer le socle sur lequel se développe le secteur financier en Afrique, efforts qui nécessitent des banques panafricaines saines et robustes ». Christine Lagarde quitte le pays demain. Elle a rencontré mardi la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, ainsi que le Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth.