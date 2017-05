VISITE OFFICIELLE EN INDE : Jugnauth et Modi discuteront des relations bilatérales aujourd’hui

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, qui est arrivé en Inde hier matin pour une visite officielle de trois jours, aura une journée chargée aujourd’hui. Elle sera dominée par des discussions bilatérales avec le Premier ministre indien Narendra Modi et des rencontres avec le président de la République de l’Inde, Pranab Mukherjee et le vice-président Mohammed Hamid Ansari.

Le Premier ministre et son épouse Kobita Jugnauth ainsi que le DPM Ivan Collendavelloo sont arrivés à Delhi tôt hier matin. Ils ont été accueillis à l’aéroport par le ministre d’État chargé du Développement des Ressources humaines, Upendra Kushwaha.

Une de ses premières fonctions a été de se rendre au Rajghat afin de rendre hommage à Mahatma Gandhi. Dans l’après-midi il s’est adressé aux hommes d’affaires indiens lors d’une réunion organisée conjointement par la CII, la FICCI et Assocham.

Il a aussi rencontré le ministre de l’Intérieur Rajnathy Singh. Il a été question des relations bilatérales et de la coopération en matière de sécurité incluant la sécurité maritime et la lutte contre le terrorisme.

Ce matin il sera reçu au Rashtrapati Bhawan, la résidence du président de la République. Il sera accueilli par une « ceremonial reception » avant de s’entretenir avec le président Pranab Mukherjee. Plus tard dans la matinée une rencontre est prévue avec le Premier ministre indien Narendra Modi. Les autres membres de la délégation se joindront ensuite aux chefs de gouvernements pour des discussions bilatérales. On s’attend à ce que Narendra Modi et Pravind Jugnauth fassent une déclaration conjointe à l’issue de la rencontre.

Un déjeuner sera offert par le Premier ministre indien en honneur de Pravind Jugnauth. Parmi les personnalités gouvernementales et du secteur privé invitées figure le chief minister de Bihar, Nitish Kumar qui a évité une réunion organisée par Sonia Gandhi pour être présent à cette occasion. Le programme de la visite officielle comprend également des rencontres avec la ministre des Affaires étrangères, Sushma Swaraj, le ministre de la Défense, Arun Jaitley, et le ministre d’État responsable des produits pétroliers du gaz naturel, Dharmendra Pradhan.

La visite officielle de Pravind Jugnauth coïncide également avec la célébration du troisième anniversaire de l’arrivée de Narendra Modi à la tête du gouvernement indien.