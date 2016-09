VISITE OFFICIELLE EN INDE: Pravind Jugnauth a sollicité une aide financière de USD 200 M

Maurice a sollicité une aide financière d’un montant de USD 200 M (autour de Rs 7, 3 milliards) à l’Inde, en plus des Rs 12,7 milliards octroyées pour le financement de divers projets d’infrastructure dont le métro express, a annoncé le ministre des Finances. Pravind Jugnauth rencontrait la presse pour parler de la visite qu’il a effectuée dans la Grande Péninsule du 13 au 18 septembre derniers. Il a fait sa requête lors d’une audience avec le Premier ministre indien Narendra Modi, audience durant laquelle d’autres sujets comme l’introduction du métro express, les Chagos, le CECPA, le développement d’un partenariat triangulaire Inde/Maurice/Afrique ainsi que la réciprocité en ce qui concerne l’octroi visa d’entrée en Inde ont été évoqués. Il a toutefois esquivé habilement toutes les questions de la presse concernant son éventuelle intronisation aux fonctions de Premier ministre après le retrait annoncé de sir Anerood Jugnauth.

Durant sa visite, le ministre des Finances a eu l’occasion de rencontrer les membres en vue du gouvernement indien, à commencer par le Premier ministre, Narendra Modi, le ministre des Finances Arun Jaitley ainsi que la ministre des Affaires étrangères Sushma Swaraj. Il a aussi rencontré le ministre des Micros et Petites entreprises indiennes ainsi que celui du transport ferroviaire. Pravind Jugnauth s’est dit honoré d’avoir été reçu en audience par le PM indien malgré le calendrier chargé de ce dernier. Cela démontre, comme devait le faire ressortir Narendra Modi, dit-il, les relations « super spéciales » qui existent entre Maurice et l’Inde. Le ministre des Finances a remercié le chef du gouvernement fédéral indien du don de Rs 12,7 milliards accordé à Maurice et qui sera utilisé pour le financement d’une série de projets d’infrastructures publiques. « Si le gouvernement indien accède à la requête de Maurice pour une aide supplémentaire de USD 200 millions, cela portera l’aide totale accordée par l’Inde à Maurice à Rs 20 milliards ». Pravind Jugnauth a aussi sollicité un don de USD 4 M pour aider à la construction d’un quartier général pour la National Coast Guard. « Le Premier ministre indien a fait comprendre qu’il accordera toutes sa considération aux demandes mauriciennes ».

Pravind Jugnauth dit avoir donné toutes les informations nécessaires concernant la stratégie globale mauricienne dans le cadre de ses démarches en vue d’amener la Grande Bretagne à accepter que Maurice exerce son doit de souveraineté sur les Chagos, des démarches entreprises au niveau de l’Organisation des Nations unies et de la possibilité d’avoir recours à la Cour de Justice internationale pour obtenir un avis sur les revendications mauriciennes.

DTAT

S’agissant du traité de non double imposition (DTAT) entre les deux pays, Pravind Jugnauth a demandé au chef du gouvernement indien de s’assurer que Maurice maintienne un « competitive edge » par rapport aux autres pays, dont Singapour, avec lesquels l’Inde a décidé de renégocier les DTAT.

La relance des négociations en vue de la conclusion d’un accord général de coopération économique et de partenariat (CECPA) après une interruption de dix ans a également été évoquée avec les membres du gouvernement indien. « Cet accord nous permettra de renforcer la position de Maurice comme une plateforme pour des investissements en Afrique et de rendre opérationnelle la coopération triangulaire entre l’Inde, Maurice et le continent africain ». Le Grand argentier a également annoncé avoir évoqué la question de visas et a souhaité que comme c’est le cas lors de l’arrivée de ressortissants indiens à Maurice, les ressortissants mauriciens puissent obtenir le visa à leur arrivée à l’aéroport en Inde. Avec l’intensification des activités économiques entre Maurice et l’Inde, Air Mauritius envisage actuellement d’augmenter le nombre de fréquences entre les deux pays, souligne Pravind Jugnauth. Ce dernier a soulevé la question des inconvénients causés par l’introduction de la carte OCI (Overseas citizens of India) pour les ressortissants mauriciens. Narendra Modi a annoncé l’arrivée prochaine d’une délégation indienne à Maurice afin de trouver à une solution à ce problème.

Métro express

Plusieurs de ces sujets ont été évoqués avec les autres membres du gouvernement indien. Pravind Jugnauth a discuté plus en profondeur de l’introduction du métro express avec le ministre indien du transport ferroviaire avant de visiter la Delhi Rail Corporation. Toutefois, il n’a pu rencontrer le ministre du Pétrole pour discuter, entre autres, de l’importation d’huile lourde pour la production énergétique à Maurice.

Sa visite lui a aussi permis de rencontrer des opérateurs économiques aussi bien à Delhi qu’à Mumbai où il a participé à une réunion organisée par le BoI en collaboration avec la Confederation of Indian Industry (CII). Cette réunion, à laquelle participait le ministre de l’Industrie du Marahastra, a réuni plus d’une centaine d’hommes d’affaires qui, dit-il, ont manifesté beaucoup d’intérêt pour Maurice.

Répondant à des questions de la presse, le ministre des Finances a expliqué qu’après avoir décidé de ne pas aller de l’avant avec le projet Heritage City, le montant initialement prévu pour ce projet a été transféré au métro express. « Ce transfert a nécessité des discussions avec les autorités indiennes qui nous ont donné le feu vert. J’ai également demandé à l’Inde de nous accorder une certaine flexibilité de manière à pouvoir financer un autre projet si le besoin se fait sentir. Nous avons obtenu son accord de principe ». Pravind Jugnauth souligne que le projet de métro express ne sera pas réalisé du jour au lendemain et prendra quelques années. À ce propos, il soutient que l’ancien Premier ministre Navin Ramgoolam « n’a jamais cru dans le projet de métro léger ou de métro express ». « Le ministre d’alors du Transport public, Anil Bachoo, avait annoncé à une réponse à une PNQ de Paul Bérenger que le gouvernement allait de l’avant avec le projet de bus transit system. C’est moi qui l’ai convaincu, alors qu’on négociait en faveur d’une alliance en 2010, après des négociations ardues, qu’on avait besoin d’un système de transport public qui soit performant pour les années à venir. C’est alors que ce projet a été introduit dans le programme électoral ». Il a aussi rappelé qu’alors qu’il était ministre des Finances sous le précédent gouvernement, il a participé à des réunions concernant l’introduction du métro léger, lequel était estimé au maximum à Rs 15 milliards. « Par la suite, Navin Ramgoolam a annoncé que le projet coûterait Rs 25 milliards, ce qui avait provoqué des protestations de notre part. Nous avons toujours été convaincus qu’il fallait un système de métro léger à Maurice », a insisté Pravind Jugnauth. Il a estimé qu’il fallait attendre la soumission du rapport des consultants singapouriens pour connaître le coût du projet. Il reconnaît toutefois que le montant mis à disposition par le gouvernement pourrait ne pas être suffisant. Dans ce cas, dit-il, il faudra trouver d’autres sources de financements y compris auprès des banques locales, tenant en compte le taux élevé de liquidité en circulation à Maurice.

CECPA

Concernant le traité de non double imposition, Pravind Jugnauth a estimé que le ministre des Services financiers, Roshi Bhadain, a eu raison de favoriser sa révision. Il considère que la position de statu quo adoptée par le précédent gouvernement a fait beaucoup de mal aux relations entre Maurice et l’Inde. Au chapitre de la coopération bilatérale, il a souhaité qu’un accord sur le Comprehensive Economic Cooperation Pact (CECPA) soit conclu le plus vite possible, tout en tenant en compte les procédures qui devront être suivies au niveau des autorités indiennes.

S’agissant du communiqué du conseil des ministres concernant Heritage City, Pravind Jugnauth a dit sa conviction que c’est le premier communiqué qui était le bon et qu’il n’a jamais été question de « revive » le projet.

Le ministre des Finances a aussi longuement parlé des Chagos. Il a condamné les menaces faites contre Maurice, si le gouvernement allait de l’avant avec le projet d’avoir recours à la Cour internationale de Justice (CIJ). Lors des discussions qu’il a eues avec Narendra Modi, plusieurs possibilités ont été évoquées mais il n’est pas en mesure de les révéler à ce stade, dit-il.

Pravind Jugnauth a évité toutes les questions se rapportant à l’éventualité qu’il occupe le poste de Premier ministre après le retrait annoncé de sir Anerood Jugnauth. Il n’a pas non plus répondu à des questions concernant la présence des membres de la force policière devant la porte de son conseiller spécial Gérard Sanspeur. Il a toutefois fait comprendre que ces questions pourraient être abordées lors de ses sorties publiques.