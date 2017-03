VISITE OFFICIELLE : Tête-à-tête entre Pravind Jugnauth et Mahamudu Bawumia demain matin

Le vice-président de la République du Ghana, Mahamudu Bawumia – qui sera l'invité d'honneur du gouvernement mauricien à l'occasion de la célébration de la fête nationale dimanche –, aura demain une séance de travail avec le Premier ministre, Pravind Jugnauth. Son arrivée au pays est prévue pour cet après-midi. Il sera accueilli à l'aéroport par le Premier ministre adjoint, Ivan Collendavelloo, le ministre des Affaires étrangères Vishnu Lutchmeenaraidoo, le président du conseil de district de Grand-Port ainsi que des hauts officiels du gouvernement. Il rendra une visite de courtoisie à la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, avant de se rendre au Royal Palm Hotel, où il résidera durant son séjour.

Demain matin, il rencontrera le Premier ministre, Pravind Jugnauth, en tête-à-tête, avant d'avoir une séance de travail avec une délégation ministérielle et de faire une déclaration à la presse. Il visitera ensuite l'Aapravasi Ghat. Dans l'après-midi, il recevra une série de visites de courtoisie au Royal Palm, notamment le chef juge Kheshoe Parsad Matadeen, la Speaker Maya Hanoomanjee et le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval. Il participera dans la soirée au banquet donné en son honneur au Swami Vivekananda International Convention Centre.

Dimanche matin un “business meeting” est prévu à Westin Turtle Bay Resort, à Balaclava. Il visitera à la mi-journée Le Morne avant d'être reçu à déjeuner par la présidente de la République. Il participera ensuite dans l'après-midi aux célébrations marquant la fête nationale avant de quitter le pays dans la soirée.

Par ailleurs, la Commission mixte Ghana-Maurice a eu lieu à l'hôtel Shandrani ce matin. La délégation mauricienne était dirigée par le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, alors que son homologue ghanéenne, Shirley Ayorkor Botchwey, dirigeait la délégation de son pays, laquelle comprend trois ministres, soit la ministre des Affaires étrangères ainsi que la ministre de la Communication et le ministre du Développement des affaires.