VISITE OFFICIELLE DE XAVIER-LUC DUVAL : Zone économique : l’expertise mauricienne sollicitée

L’expertise mauricienne a été sollicitée en vue du développement de la zone économique et de l’industrie touristique sénégalaise. Ces deux dossiers ont figuré à l’agenda des discussions qu’a eu le Premier ministre adjoint, Xavier-Luc Duval, durant sa visite officielle au Sénégal durant le week-end.

La zone économique sénégalaise est située non loin du nouvel aéroport, sur une superficie de 53 hectares. Le Sénégal souhaite attirer des investisseurs mauriciens dans divers domaines, notamment le textile, la télécommunication (BPO), l’agriculture et les infrastructures. Les investisseurs vont non seulement bénéficier de la main-d’œuvre sénégalaise mais aussi de plusieurs facilités en termes logistiques et aussi de connexions vers les pays avoisinants.

La visite officielle du Premier ministre adjoint au Sénégal avait pour but de renforcer la coopération entre les deux pays et de consolider le dialogue. Xavier-Luc Duval a été reçu par plusieurs dignitaires sénégalais, notamment le président de la République, Macky Sall, et le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne.

Le DPM a eu plusieurs séances de travail avec divers membres du gouvernement dont Amadou Ba, le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Maimouna Ndoye Seck, ministre du Tourisme et des Transports aériens, Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l’Industrie et des mines, Oumar Gueye, ministre de la Pêche et de l’Économie maritime.

Lors des discussions, les autorités sénégalaises ont manifesté leur intérêt pour le secteur du tourisme de Maurice et ont sollicité l’expertise mauricienne dans ce domaine également. Le PM adjoint a également visité la Maison des Esclaves à l’île de Gorée avant de quitter le Sénégal. Le président Macky Sall a accepté de mettre à la disposition de Maurice des muséologues sénégalais pour la construction d’un musée des esclaves à Port-Louis. « La concrétisation d’un musée permettra de mettre en lumière la contribution des esclaves dans le développement de Maurice », a observé Xavier-Luc Duval.