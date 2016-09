VISITE DE PRAVIND JUGNAUTH—Sushma Swaraj: « La révision du DTAT a consolidé la réputation financière de Maurice »

La réputation financière de Maurice a été consolidée pour avoir permis que les autorités indiennes révisent le traité de non double imposition entre nos deux pays. C’est le sentiment exprimé par la ministre indienne des Affaires étrangères, Sushma Swaraj, qui a reçu le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, à son bureau à Delhi hier. Ce dernier est en visite officielle en Inde depuis lundi. Il devrait rencontrer le Premier ministre Narendra Modi dans le courant de la journée de demain.

Sushma Swaraj et Pravind Jugnauth ont exploré les possibilités d’une plus grande collaboration dans le domaine de la défense et de la sécurité dans le sillage de la relance des négociations en vue d’un accord global de coopération et de partenariat économique. La ministre indienne a dit son appréciation que Pravind Jugnauth ait choisi l’Inde pour sa première mission à l’étranger depuis son retour à la tête du ministère des Finances. « Cette démarche est en ligne avec le « very special blood relationship » entre nos deux pays », dit-elle. L’Inde, poursuit Sushma Swaraj, a toujours accordé son soutien aux projets prioritaires de développement à Maurice. Ainsi, un protocole d’accord entre nos deux pays concernant l’introduction du métro express est en voie de finalisation. L’accord couvrira également d’autres projets annoncés dans le dernier budget par Pravind Jugnauth. Sushma Swaraj a eu un mot spécial pour Maurice pour avoir rendu possible la conclusion d’un accord sur la révision du traité de non double imposition entre nos deux pays. « Cela consolide la réputation financière de Maurice », a-t-elle dit. Il a également été question du rôle du partenariat entre Maurice et l’Inde afin d’assurer la paix et stabilité dans la région de l’océan Indien. Les deux leaders ont exprimé leurs inquiétudes au sujet du terrorisme et ont accepté d’accroître leur collaboration.

Pravind Jugnauth a réitéré le soutien de Maurice à la candidature de l’Inde pour un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. Il a aussi sollicité le soutien de l’Inde à la résolution que compte présenter le Premier ministre mauricien à l’Assemblée générale des Nations Unies pour demander que le contentieux opposant Maurice à la Grande Bretagne concernant l’archipel des Chagos soit porté devant la Cour internationale de Justice.

Par ailleurs, la première réunion en vue de revitaliser les négociations en vue d’un accord global de coopération et de partenariat économique (CECPA) qui a eu lieu au ministère des Affaires étrangères a pris fin hier. La délégation mauricienne était dirigée par N. Boodhoo, directeur de la Trade Policy Unit et la délégation indienne par M. Dwivedi, Joint Secretary au ministère du Commerce indien. Il a été convenu que l’étude réalisée en 2004 en vue de définir les paramètres du CECPA sera révisée en tenant en ligne de compte les développements qui ont eu lieu durant les dix dernières années. Concernant le commerce, il a été convenu que les deux parties échangeront les offres d’accès et les requêtes dans les secteurs des biens et services durant les deux prochains mois. De plus, le chapitre concernant l’investissement doit être revu afin de tenir en ligne de compte les opportunités dans des domaines spécifiques incluant le secteur pharmaceutique, celui de la bijouterie et les TIC et BPO, entre autres. Le champ couvert par la coopération économique sera étendu pour inclure l’économie océanique, les PME, les modalités pour opérer un fonds d’investissement en vue d’effectuer des investissements conjoints en Afrique.

Quatre groupes ont été créés couvrant chacun un chapitre de CECPA. La prochaine réunion de négociations a été fixée pour la fin de novembre.