VISITE VICE-PRÉSIDENT GHANÉEN AU PM : Le Ghana aux côtés de Maurice

Le vice-président du Ghana, le Dr Mahamudu Bawumia, invité d’honneur des célébrations du 49e anniversaire de l’indépendance de Maurice, a eu, hier, une rencontre avec le chef du gouvernement. Après la signature par les ministres des Affaires étrangères de nos deux pays respectifs du traité portant sur l’accord de non double imposition (DTAA), ils ont tenu une conférence de presse conjointe. Outre le souhait émis par les deux hommes d’État pour que les actions concrètes visant au renforcement de la collaboration entre les deux pays soient enclenchées rapidement, le Dr Bawumia a réitéré le soutien du Ghana à Maurice sur le dossier Chagos.

S’appuyant sur les relations existant entre le Ghana et Maurice, appelées à être renforcées à travers les divers domaines de coopération discutés, le Dr Mahamudu Bawumia se dit confiant du développement de futurs projets d’investissements et commerciaux entre nos deux pays. Et en cela, il est certain que la signature de l’accord de non double imposition (DTAA) entre le Ghana et Maurice, constituant une autre étape importante de nos relations bilatérales, portera rapidement ses fruits. Ce partenariat débouchera sur de nouvelles synergies: “We are looking forward to a new era of ties”, dit-il, estimant, cependant, que l’heure est désormais aux actions concrètes. Dans le sillage, il réitère le soutien du Ghana à Maurice sur le dossier Chagos et laisse comprendre que le pays prendra position aux côtés de Maurice dans toute action qui sera entreprise pour retrouver notre souveraineté sur l’archipel des Chagos.

Une marque de soutien dont le chef du gouvernement mauricien est heureux, estimant lui aussi que les relations entre Maurice et le Ghana prennent un nouvel essor. Pour lui, le renforcement de liens entre le Ghana et Maurice permettra la concrétisation de nombreux projets qui contribueront à la création d’emplois et au dynamisme du secteur économique. Pravind Jugnauth a, en effet, eu l’occasion, lors de son tête-à-tête avec Dr Bawumia, de revenir sur plusieurs domaines de coopération bilatérale, dont le Special Economic Zone (SEZ) et les amendements à apporter au niveau des lois ghanéennes et le Special Purpose Vehicle (SPV) incorporé l’année dernière dans le cadre de la Ghana Smart City pour laquelle l’État mauricien, comptant trois directeurs, est actionnaire à 60%.

« Coopération »

À travers le renforcement des relations entre le Ghana et Maurice, notre pays souhaite intégrer d’aussi d’autres domainesde coopération, d’où ses propositions au Ghana pour la mise en place d’une Solar Energy Power Generation et pour l’élaboration d’un Tourism and Hospitality Project. Pravind Jugnauth confie qu’en outre, le Ghana a accepté de mettre à la disposition de Maurice des terres situées près de la Ghana Atomic Energy Commission pour la construction d’une cyber-tour.

Le PM se dit heureux, de même, de la signature du traité portant sur l’accord de non double imposition, qui éliminera les principaux obstacles au commerce et aux investissements bilatéraux, en réduisant le risque de double imposition. À travers ce traité, nos deux pays s’assurent d’un environnement propice aux investisseurs qui souhaitent s’engager dans des investissements transfrontaliers importants. La signature de ce traité a été effectuée, hier matin, avant la conférence de presse conjointe du Dr Mahamudu Bawumia et de Pravind Jugnauth, par les ministres des Affaires étrangères du Ghana et de Maurice, qui ont également procédé à la signature du procès-verbal de la première réunion de la commission mixte permanente Ghana-Maurice, tenue la veille, entre les membres de la délégation ghanéenne et les officiers mauriciens.

Visites de courtoisie au Royal Palm

Le vice-Président ghanéen a rencontré différentes personnalités du pays au Royal Palm Hotel à Grand-Baie, samedi après-midi. Le Chief Justice Keshoe Parsad Matadeen, la speaker de l’Assemblée nationale Maya Hanoomanjee et le leader de l’opposition Xavier-Luc Duval ont rencontré un à un le Dr Mahamudu Bawumia. Maya Hanoomanjee se dit satisfaite de la rencontre avec le vice-Président. “Nous avons parlé des speakerships et des parlementaires en général. L’on apprend beaucoup des autres pays et vice-versa”, confie la Speaker de l’Assemblée nationale. Et d’ajouter, “je leur ai d’ailleurs parlé du gender caucus que l’on a mis en place au Parlement, tandis que eux m’ont fait part de l’existence d’un women caucus uniquement.” Elle dit avoir aussi discuté de la possibilité d’améliorer le Parlement afin de le rendre plus accessible et attrayant pour les jeunes.Le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, est, lui, ravi de cette première rencontre avec le vice-Président Mahamudu Bawumia. “Pendant ces dernières années, j’ai effectué deux visites officielles au Ghana pour rencontrer le précédent gouvernement qui était au pouvoir. C’est avec un immense plaisir que je rencontre aujourd’hui le vice-Président. Nous travaillerons tous ensemble, que ce soit le gouvernement ou l’opposition, pour l’Afrique et pour consolider les relations entre nos deux pays”, dit le leader de l’opposition.

Hommage aux travailleurs engagés

Comme le veut la tradition, le vice-président du Ghana, Mahamudu Bawumia, a effectué une visite à l’Aapravasi Ghat samedi matin. Il était accueilli par le ministre des Arts et de la Culture, Pradeep Roopun, à l’entrée de ce site historique. Le vice-président était accompagné de la ministre des Affaires étrangères de son pays, Shirley Ayorkor Botchwey, et de sa délégation. Pendant une trentaine de minutes, il a fait le tour de l’Aapravasi Ghat et s’est rendu au lieu où les premiers travailleurs engagés avaient posé le pied. Il a rendu hommage à ces derniers par le dépôt d’une gerbe. Un officier qui marchait à côté de Mahamudu Bawumia lui racontait l’histoire du site et l’histoire de ces travailleurs. Le vice-président a également signé le livre des visiteurs et a reçu des présents qui retracent l’histoire de l’île Maurice des mains du ministre des Arts et de la Culture.

Aux étudiants ghanéens : « Vous devez vous émanciper économiquement »

Après sa visite à l’Aapravasi Ghat, le vice-président du Ghana Mahamudu Bawumia accompagné de sa délégation a pris la direction de l’African Leadership University (ALU) à Beau-Plan, pour rencontrer les étudiants. Les étudiants de l’ALU, pour la plupart d’origine ghanéenne et panafricaine, ont accueilli comme il se doit le Dr Mahamudu Bawumia. Le vice-président s’est confié, devant une salle comble de jeunes étudiants, sur ses débuts dans la vie politique, parlant de ses aspirations et de son espoir dans la jeunesse africaine. « Appelé à servir son pays », l’homme d’Etat ghanéen n’a pas caché sa joie de pouvoir rencontrer ses jeunes compatriotes africains sur le sol mauricien. « Nous apprenons de ce que Maurice a accompli, dans les divers secteurs tels que l’agriculture, l’éducation et les technologies de l’information et de la communication, entre autres », déclare-t-il. Mahamudu Bawumia demande ainsi aux jeunes Africains de développer leur potentiel pour le progrès de l’Afrique. « Vous devez vous émanciper économiquement », insiste-t-il.Pour Selasi Torkornoo, étudiante ghanéenne à l’ALU depuis 2016, il s’agit « d’un immense honneur de rencontrer le vice-président, qui est pour bon nombre d’étudiants un exemple à suivre ». La visite du vice-président s’est conclue en une photo de famille avec les étudiants de l’ALU.