VISITEUR DE MARQUE : Le Pr Venkatraman Ramakrishnan à Maurice

Le Professeur Venkatraman Ramakrishnan, prix Nobel de chimie en 2009 et président de la UK Royal Society, sera à Maurice cette semaine. Il parlera de son sujet de recherche qui lui a valu, avec deux autres confrères, de recevoir le prix Nobel, lors d’une conférence à la Mc Carty House, à Floréal ce jeudi. Une initiative du haute-commissariat britannique à Maurice en collaboration avec le Café scientifique Maurice.

En 2009, le professeur indo-britannique Venkatraman Ramakrishnan et ses deux confrères, Thomas Steitz des États-Unis et Ada Yonath d’Israël, ont obtenu le prix Nobel de chimie pour leurs travaux sur la structure et la fonction du ribosome, un composant essentiel du mécanisme de traduction du code génétique.

Selon un article du journal Le Monde paru à cette occasion, « les trois scientifiques [ont été] récompensés pour avoir réalisé une carte détaillée du ribosome, une machine moléculaire à l’intérieur des cellules qui « lit » l’ARN messager, sorte de calque de l’ADN, et utilise le code génétique pour fabriquer des protéines, l’élément de base de tous les êtres vivants ».

Aujourd’hui, ces modèles en trois dimensions sont utilisés par les scientifiques pour développer de nouveaux antibiotiques, « aidant directement à protéger la vie et à faire diminuer les souffrances de l’humanité », devait observer le comité Nobel. « Aujourd’hui, un grand nombre d’antibiotiques guérissent différentes maladies en bloquant la fonction des ribosomes bactériens », note l’Académie.

Le professeur Ramakrishnan est né en 1952 à Chidanbaram dans le district de Cuddalore dans le Tamil Nadu, en Inde, dans une famille de scientifiques. En 1971, boursier, il complète sa licence de sciences physiques à l’Université Maharaja Sayajirao de Baroda et met le cap pour les États-Unis où il complète cinq ans plus tard son doctorat à l’Université de l’Ohio.

Il passe deux années supplémentaires à étudier la biologie à l’Université de Californie et fait des recherches post-doctorales sur les ribosomes au Brookhaven National Laboratory. En 1995, il est accepté à l’Université de l’Utah comme professeur de biochimie et en 1999, il bouge pour le même poste au Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology à Cambridge en Angleterre où il était comme visiteur en 1991/1992 dans le cadre d’une année sabbatique.

Le professeur Ramakrishnan est aussi le président de la Royal Society depuis 2015 pour un mandat de cinq ans. La Royal Society regroupe les académies de sciences du Royaume Uni et des pays du Commonwealth et a plusieurs rôles : la promotion de la science et de ses bienfaits ; la reconnaissance de l’excellence en science ; pourvoir des conseils scientifiques dans le cadre de l’élaboration des politiques ; favoriser la coopération internationale et globale et l’engagement citoyen.