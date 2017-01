VITAL CROSS-COUNTRY LEAGUE 2017 : Ouverture le 4 février à Moka

La ligue et les championnats nationaux de cross-country Vital 2017 se dessinent déjà. Le tracé des différents parcours et les lieux devant abriter les cinq étapes de ce rendez-vous de demi-fond et fond très populaire sont connus. On n’attend plus que le coup d'envoi prévu le 4 février au MGI à Moka. Il sera suivi de quatre étapes prévues le 11 février à Altéo, Flacq, le 18 février à Gros Cailloux, le 5 mars à St-Félix, Bel Ombre, et la finale comptant pour les championnats nationaux le 11 mars à la Colline Candos.

Seul le tracé de la 3e étape à Gros Cailloux n'est pas encore connu. Sinon, tous les règlements entourant l'organisation de cette nouvelle édition sont bien établis. Il y aura normalement un temps mort d'une semaine après la 3e étape avant d'aborder l'emballage finale. On remarquera par ailleurs que les distances retenues cette année dans la course seront moins dures à négocier avant la finale.

Les cross des quartiers précéderont la phase régionale et nationale suivant les recommandations soumises par l'Association mauricienne d'athlétisme (AMA) aux cinq régions organisatrices des différentes manches. Ces cross des quartiers servent à constituer une ou plusieurs équipes au niveau des clubs dans les catégories U12, U14, U16 et U18 garçons et filles. Chaque équipe doit être inscrite au nom d'un club qui est affilié à l'AMA. Il est aussi recommandé de respecter les distances proposées figurant ci-dessous.

Les clubs sont aussi prévenus que le surclassement est strictement interdit, par exemple, aucun athlète appartenant à une jeune catégorie allant jusqu'au moins de 20 ans ne sera autorisé à participer à une épreuve dans une catégorie d’âge autre que la sienne. Par contre, chaque athlète pourra s'aligner à toutes les manches prévues.

Depuis 2015, il est connu que les concurrents (es) de la catégorie vétérans hommes et dames doivent se prémunir d'un certificat médical qu'ils déposeront au secrétariat technique de l'AMA avant le 1er février 2017. La compétition est réservée aux athlètes licenciés de l’AMA. La licence peut être enregistrée ou renouvelée par les responsables des clubs au siège de la fédération à Réduit de 10h à 16h tous les jours de la semaine avant le 4 février, date de la première manche.

Chaque club peut engager autant d’équipes dont les athlètes sont licenciés de l’AMA. En U12 et U14, chaque équipe doit être composée d’un minimum de quatre coureurs et d’un maximum de six. Pour les autres catégories, ce nombre passe de 6 à 10 coureurs. Les noms des athlètes doivent être confirmés aux organisateurs au plus tard le jour précédent la compétition. Chaque athlète sera tenu à participer au nom d'un club qui est affilié ou enregistré à l’AMA, sauf dans des cas spécifiques, afin d'être en conformité avec les règlements de la Sports Act et de l'AMA.

En cas d'ex aequo, le classement final aux championnats de Maurice sera déterminant au plan individuel et de club. Les championnats individuels et par équipes sont ouverts aux athlètes mauriciens et étrangers titulaires d’une licence nouvellement enregistrée. Les championnats par équipes sont ouverts aux clubs affiliés à l’AMA.

Le trophée Challenge Vital sera décerné au meilleur coureur du classement individuel et au meilleur club qui obtiendront le minimum de points. En cas d’ex aequo, ce sont les championnats de Maurice qui départageront les concurrents (es) et clubs au classement final (individuel et club). Ce trophée challenge sera décerné en tenant compte du meilleur classement des participants établis sur 4 des 5 étapes.

CIAM : Le Malgache Rabearison en attente

Comme annoncé précédemment, le Centre international d'athlétisme de Maurice (Ciam) accueillera très prochainement trois nouveaux athlètes étrangers, soit l'Egyptien Mohammad Ramadan (décathlon) et le Pakistanais Arshad Nadeen (décathlon et javelot), ainsi que le Malgache Todisoa Franck Rabearison, multiple champion de la Grande île et spécialiste des 400 m et 400 m haies. On indique que celui-ci a bénéficié d'une bourse de l'IAAF pour sept mois de stage et aurait dû en fait avoir débarqué à Maurice déjà début janvier. Mais il attend de recevoir son permis d’immigration à travers le centre, tout comme les deux autres athlètes étrangers.

Le CIAM a déjà accueilli dans le passé plusieurs athlètes malgaches dont le champion des Jeux d'Afrique 2011 à Maputo, Ali Kamé (décathlon), Olga Razanamalala (400 m haies) et Florent Ravelomanana (sprint). Les meilleures références de Todisoa Franck Rabearison sont de 47’06 au 400 m et 52’14 au 400 m haies.

Le nouveau bureau de l'AMA constitué

Établi le 22 décembre dernier à l'issue de l'assemblée générale élective tenue à la Primo Nebiolo House au stade Maryse-Justin à Réduit, le nouveau comité directeur de l'Association mauricienne d'athlétisme a procédé récemment à la répartition des responsabilités pour la période 2017-20. Aucun changement est à noter aux postes de président, vice-président et trésorier. Par contre, Nathalie Narain cède la place de secrétaire à l'ancienne assistante-trésorière, Corine Remillah, alors que Brunette Louise laisse sa place de membre pour celle d'assistante-trésorière. Notons qu'un onzième membre devra être élu en février pour compléter le nombre de 11 membres du comité directeur.

Le nouveau bureau de l'AMA 2017-20

Président : Vivian Gungaram (Vacoas)

Vice-président : Anand Sukhraj (Grand-Port)

2e vice-président : Deoduth Dabeea (Pamplemousses)

Secrétaire : Corine Remillah (Vacoas)

Trésorier : Claude Duval (BBRH)

Assistante trésorière : Brunette Louise (BBRH)

Membres : Suren Ayadassen (Port-Louis), Nathalie Narain (Curepipe), Josse Bazerque (Flacq), Jean-Erick Lajeunesse (Curepipe)

Inscriptions aux mondiaux vétérans

L'Athletics Masters Association, qui regroupe les athlètes vétérans, informe tous ses membres intéressés qu'ils ont jusqu'au 25 janvier au plus tard pour s'inscrire aux mondiaux en salle vétérans prévus du 19 au 25 mars 2017 à Daegu en Corée du Sud. Les inscriptions se font en ligne sur le www.daegu2017.or.kr.