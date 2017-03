VITAL CROSS-COUNTRY LEAGUE : Vilbrim domine Mootoosamy, Rabot s'offre le Challenge

Jean-Luc Vilbrim est sorti vainqueur du duel au sommet qui l'opposait hier matin à Christophe Mootoosamy, lors de la 4e étape de la Ligue de Cross-Country Vital disputée à St-Félix. Le marathonien s'est imposé à l'issue d'une course sans fioritures, se portant dans la foulée en tête du classement du Challenge (ligue). Quant à Sabrina Rabot, elle a comme prévu remporté une nouvelle victoire qui accompagne le titre de la ligue.

Avec cette nouvelle victoire, sa deuxième après celle remportée à Altéo (Fuel) dans la deuxième manche, Jean-Luc Vilbrim se retrouve en position de force à maintenant quelques jours des championnats nationaux et qui verront les principaux protagonistes s'affronter une dernière fois samedi à Candos. Même s'il ne l'avoue pas, le marathonien abordera cette étape décisive avec plus de confiance vu qu'il se rapproche d'un doublé ligue-championnat, à l'inverse de Mootoosamy, qui devra redoubler d'efforts pour renverser la vapeur. En l'absence de Mohammad Dookun (Afrique du Sud), il leur sera difficile de faire de l'ombre à Vilbrim à Candos.

Hier, Christophe Mootoosamy a durci d'entrée la course, imposant son rythme à ses plus proches poursuivants, Nitish Jhugursing et Vilbrim, qui suivait en 3e position. Mais cela ne dura pas longtemps. Rattrapé puis dépassé par Vilbrim sur les 2es et 3es tours du circuit, il s'accrochera dans un premier temps, mais dut s'avouer vaincu face à un Vilbrim toujours aussi coriace. Ce dernier finira par le déposer à deux trois tours de la fin pour s'envoler seul vers la victoire.

« Je suis venu pour courir et faire face à mes adversaires. Au départ, j'ai décidé de le suivre et d'attendre pour voir où ça allait nous mener. Mais quand j'ai vu qu'il (Mootoosamy) commençait à baisser de pied, j'ai maintenu le rythme et je suis parti. Je suis satisfait de ma course. Cela me met en confiance pour samedi », nous a simplement déclaré Vilbrim, tout en remerciant son coach Mike Félicité et son sponsor Yoplait.

Derrière lui, Nitish Jhugursing profita lui aussi de la baisse de régime de Mootoosamy pour lui souffler la 2e place en passant devant lui à un tour de l'arrivée. Heureux, il avoue que cette 2e place correspond à ses attentes. « Battre Dookun est impossible pour l'instant. Mais je peux faire mieux d'une étape à l'autre. Il me reste à travailler plus dur pour être plus performant, car mon objectif reste les Jeux des îles 2019 et une médaille d'or en fond ou au semi-marathon », nous confie ce coureur de 26 ans, membre de la Special Supporting Unit (SSU). « Je dédie d'ailleurs cette 2e place à mes collègues, la force policière, mon coach (Karl Paul), mes amis et ma famille. »

Dans la course féminine, Sabrina Rabot poursuit sa série d'invincibilité avec une 4e victoire d'étape. Bien que Prisca Manikion se soit alignée hier matin, elle a haussé le ton sur les deux derniers kilomètres pour s'imposer aisément. Rachel Michel se classe 3e.

« L'entraînement à encore payé. Je suis restée avec le peloton avant de sortir à deux tours de l'arrivée. Ces deux semaines passées m'ont permis d'effectuer également un travail d'endurance. J'attends samedi maintenant. Je sais qu'avec Antoinette Milazar cela ne va pas être facile. Mais je veux ce titre de championne nationale. Et on va y aller », a-t-elle fait ressortir.