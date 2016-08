VIVA LA MUERTE À L’IFM : Firoz Ghanty interroge la mort

C’est son éternelle maîtresse. Initiatrice qui, depuis toujours, accompagne l’artiste. Viva la muerte est un slogan franquiste qui, sous le diktat de Franco en Espagne, sous-entendait : à bas l’intelligence ! Vive la mort ! Un leitmotiv repris par le plasticien comme une boutade pour les besoins de l’expo tenue à l’IFM (Rose-Hill) du 25 août au 10 septembre. Une trentaine de créations sont visibles, dont une installation. Quel en est le discours ?

Viva la muerte est un emprunt au romancier Fernando Arrabal. Dans l’ouvrage Baal Babylone, adapté au cinéma sous le titre Viva la muerte, l’auteur interpelle la mort sans cesse. Ses mots font écho à la réflexion du plasticien. On retrouve chez l’écrivain un érotisme qui n’est pas sans rappeler la sensualité de certaines créations de Firoz Ghanty. Mais aussi une mise en exergue de la violence de l’homme, de la politique, de la médiocrité, du crétinisme, de la misère intellectuelle, de la soumission, des vilenies ! Sans doute est-ce pour cela que l’artiste ajoute Hominum Mundum au titre de l’expo.

Le propos de l’exposition procède d’une longue réflexion sur le rapport de l’homme à lui-même, aux autres et à l’univers. Le plasticien est arrivé à une conclusion : la vie en soi n’a pas de sens. Nous sommes comme des animaux et comme des plantes. On naît et puis on crève. Point ! L’homme est incapable d’assumer cela. Il se refuse à mourir; il craint la mort. Pour pouvoir la domestiquer et l’exorciser, l’homme crée des coutumes, des traditions, des rituels funéraires… Une manière d’essayer de vivre avec. Et l’homme continue de se refuser à mourir.

Et l’artiste ? “Cela ne me pose plus aucun problème. Mourir là (il balaie d’un revers de main), pas grave !” Firoz Ghanty s’est détaché de cette crainte afin de mieux se consacrer à l’art et à la philosophie. “Ce qui est après moi ne m’appartient pas. On fait ce qu’on veut des morts.” À dix ans, Firoz rédigeait déjà son premier testament et léguait ses jouets… Mais on fait ce qu’on veut des morts, insiste-t-il : les méchants deviennent des gentils; les gentils deviennent des enfoirés.

Deux possibilités s’offrent à lui, “soit ce sera la chape de plomb parce que j’ai assez fait chier le monde, ou on me récupérera pour faire quelque chose qui sera utile. Cela dépendra du contexte historique dans lequel on sera”. Nous retiendrons cependant que l’homme est par essence un prédateur et un être de violence. “Les hommes ne naissent pas humains; certains le deviennent…”