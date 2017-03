Viva Madagasikara !

En parcourant les quelques articles couvrant les travaux de la Commission sur la drogue que préside actuellement l’ex-juge Paul Lam Shang Leen, c’est avec stupéfaction que j’ai lu ce qui est rapporté des entretiens de ceux témoignant devant cette commission. Mis à part les sommes en jeu, le mode opératoire des trafiquants et les turpitudes, inouïes, dans lesquelles ces derniers se lancent, un des aspects qui m’attriste le plus est de voir le nombre de fois où Madagascar a été cité et associé à ces trafics illicites.

Pour le lecteur qui n’a jamais mis les pieds dans ce pays, au vu des clichés et des raccourcis faciles auxquels on l’associe régulièrement et très souvent à tort, Madagascar serait probablement à ses yeux un État regorgeant de cartels. Une sorte de Medellín, voire Cali à grande échelle; le grenier des narcotrafiquants de la région. Or, tel n’est pas le cas. Madagascar est un magnifique pays avec son lot de problèmes, parfois un peu plus que d’autres. Il est ici – dans le cadre de ces enquêtes – juste question d’une mauvaise vitrine véhiculée par quelques trafiquants qui ne reflètent certainement pas la débrouillardise légendaire de millions de Malgaches honnêtes qui ne pratiquent pas les mêmes activités qu’eux.

Nous, Mauriciens, sommes nombreux à avoir été dans la Grande Île et à aimer ce pays. Moi en particulier. J’y ai laissé mon cœur et mon esprit, là-bas, qui vogue en permanence. Parce que comme bien d’autres avant et certainement après moi, notamment les Américains de Vazaha Miteny Gasy (voir YouTube), on ne revient pas indemne d’un voyage à Madagascar. Bien plus qu’un simple déplacement, c’est une pérégrination au plus profond de soi. Tant que l’on sache, évidemment, prendre le temps d’apprécier les choses à leur juste mesure. Car au pays du mora-mora, bien plus qu’ailleurs, l’éloge de la lenteur n’a jamais été aussi bien défini. C’est à ce titre qu’il est peut-être plus facile d’y aller que de revenir tant ce pays est fort attachant. Ce qui m’a toujours poussé, si je devais le résumer en un mot, à le décrire ainsi : authentique! Une authenticité qui parfois rend – par comparaison et cela n’implique que moi – certaines choses ici fades et sans âme !

Tantôt rouge, tantôt doré, chaque instant à Madagascar pourrait être une image de carte postale. Même les bas quartiers populaires et populeux de Isotry ou La Réunion Kely, où les touristes ne s’aventurent jamais feraient le bonheur de n’importe quel photographe tant la vie et la couleur du quotidien sont en noir et blanc. En permanence. Proche de l’Afrique, mais toujours tourné vers l’Asie, de par son origine austronésienne, on passe en quelques heures de la ville grouillante aux réminiscences postcoloniales françaises d’Antananarivo à une végétation luxuriante des forêts de la côte est. Via les Hautes-Terres montagneuses au climat sec et froid où dominent ses cascades de rizières rappelant quelques contrées du Sud-est asiatique.

Vous l’aurez compris, on évolue dans différentes sphères. Presqu'aussi grande que la France, Madagascar comporte 22 régions et 18 ethnies, dont chacune reflète une culture locale, un état d’esprit et des croyances qui ne sont pas comparables à une autre. Cela est traduit, notamment, par les “fady” (interdits) qui diffèrent de par leur région respective. Raison pour laquelle ceux qui n’ont connu que Tana ne peuvent pas résumer tout Madagascar à la capitale. Car Antananarivo n’est pas Madagascar pour les raisons évoquées plus haut. À titre d’exemple, les taxis des différentes villes malgaches donnent une certaine indication de la culture locale : à Antananarivo, on se déplace en 2CV, à Antsirabe en cyclo-pousse et à Mahajanga en tuk-tuk !

Rappel historique

S’il y a bien un pays qui – historiquement – a payé un très lourd tribut pour que l’Île Maurice soit ce qu’elle est aujourd’hui, c’est certainement Madagascar. Nous avons eu de tout temps un lien et des relations étroites avec les Malgaches. Mais les relations à la fois culturelle et économique n’ont jamais été aussi fortes qu’au XVIIIe siècle sous l’autorité respective de Radama 1er et Robert Farquhar. Il faut dire qu’il y a une admiration mutuelle des deux côtés qui favorisent ces échanges dont James Hastie sera le grand intermédiaire. Radama 1er voue une admiration à l’administration anglaise et la discipline de l’armée britannique au point de s’habiller comme les officiers anglais contrairement à son père Andrianampoinimerina qui interdisait l’entrée aux étrangers en Imerina. D’ailleurs c’est à Radama 1er qu’on doit les prémices de l’urbanisation d’Antananarivo avec notamment le concours de quelques maîtres-artisans anglais dont le forgeron Chick et l’architecte Pool qui vont en quelque sorte façonner le parcours de la ville, bâtir les édifices toujours visibles de nos jours et conférer cette architecture particulière aux maisons tananariviennes faites de brique.

Robert Farquhar n’est pas en reste. Amoureux de l’île Rouge, il s’intéresse énormément à son histoire et sa culture car il croit dur comme fer que ce pays représente un avantage considérable à la couronne britannique de par son immense potentiel. Au point d’écrire une lettre à l’administration, notamment au secrétaire d’État aux colonies, Lord Liverpool, lui suggérant la colonisation de Madagascar !

Madagascar est à cette époque – et même avant – un grand pourvoyeur d’esclaves vers l’Isle de France et l’Île Bourbon. La plupart d’entre eux sont embarqués sur la côte est, notamment dans la baie d’Antongil et à Hopeful devenu aujourd’hui Foulepointe. C’est un commerce florissant surtout pour les Betsimisaraka, l’ethnie de la côte nord-est de Madagascar, dont certains font dans la capture d’esclaves et le troc avec les étrangers qui accostent l’île. Il faut souligner que certains des esclaves capturés étaient souvent des prisonniers de guerre entre les différents royaumes malgaches ou livrés par des chefs de clan qui voyaient en eux un danger potentiel pour leur règne. C’est ainsi que parmi ces esclaves pouvaient se retrouver des nobles et des dignitaires. Le prince Ratsitatanina en est le parfait exemple dont l’histoire est retracée merveilleusement bien par le cinéaste mauricien Patrice Canabady dans son court-métrage L’Ombre de Ratsitatane.

En marge de l’arrêt de la traite négrière, est signé un traité à Tamatave le 23 octobre 1817 où la colonie s’engage à reverser une compensation aux Malgaches dont l’esclavage était une source de revenus majeure. Parmi les conditions en amont pour convaincre le roi malgache, Robert Farquhar proposa à Radama 1er de prendre sous son aile quelques enfants de la famille royale afin de leur dispenser une éducation anglaise. C’est ainsi que les deux petits frères de Radama 1er, Ratafika et Rahovy, habiteront le Château du Réduit auprès de la famille du gouverneur jusqu’à leur départ. Robert Farquhar avait, par ailleurs, même le désir de créer une chaire en langue malgache à l’école qui allait devenir le futur collège Royal.

Au matin du 1er février 1835, soit le jour de l’abolition de l’esclavage, l’Isle de France comptait 101 409 habitants, dont 76 744 esclaves. Étant donné le rapprochement géographique et la traite régulière entre Madagascar et l’Isle de France, peut-on s’aventurer à dire que, des 76 744 esclaves, la majorité était malgache ?

En 2017, quel héritage ?

Des esclaves malgaches venus ici, probablement la plupart d’entre eux ne sont jamais retournés chez eux. Ainsi depuis ce temps et de par la filiation, beaucoup de Mauriciens doivent avoir des ancêtres malgaches. Cela est accentué par la ressemblance physique, mais aussi de par certains noms. Les Hovas, une classe sociale chez les Merina, constituent de nos jours le nom de certaines familles mauriciennes. Nous avons en héritage non seulement les noms, mais aussi des mots. Notre « kontan nana » dériverait peut-être de mihinana qui signifie manger. Tout comme notre souval de sovaly (prononcez souval) ou du sak gouni de gony (prononcez goun) et qui a la même fonction.

Un autre élément serait le sega rodriguais qui s’apparente beaucoup à la danse traditionnelle des Betsimisaraka. Le déhanchement, le chapeau, le petit mouchoir aussi bien que le style vestimentaire sont troublants de ressemblance. Tout comme l’Afindrafindrao, le quadrille classique dansé en ouverture de certaines cérémonies/fêtes malgaches qui semble être par extension une cousine de la danse rodriguaise.

L’apport économique, alimentaire et en main-d’œuvre de Madagascar vers Maurice n’est plus à démontrer. Les 4 038 Malgaches vivant ici et qui semblent bien s’intégrer dans notre société témoignent de la bonne santé de nos relations et apportent de la valeur ajoutée à notre économie.

Pour les quelques esprits étriqués qui supposeraient que Madagascar n’est qu’une terre de pauvreté, drogue, prostitution et de...sorcellerie, qu’ils aillent découvrir ce pays où il y a une jeunesse qui bouge, très créative et entreprenante. Allez voir ce que les Malgaches savent créer à partir de rien. Tahina Randriarimana, Caylah, 3 Ladies Pirates, Temandrota, Jessica Rakotoarisoa pour ne citer que quelques-uns sont parmi les jeunes malgaches talentueux auprès desquels nous avons pas mal de choses à apprendre. Ylias Akbaraly, l’un des hommes les plus puissants d’Afrique, pourrait à lui seul être une source de motivation pour nombre d’entrepreneurs mauriciens.

Comme disent les Malgaches, tsy misy mangida, tsy andramana (on ne peut dire qu’une chose est amère tant qu’on n’y a pas goûté).

Mazatoa.