Vive les intouchables !

Non, je ne veux pas tomber dans le jeu des castes. Je ne parle pas non plus de la merveilleuse comédie dramatique réalisée en 2011 par Éric Toledano et Olivier Nakache avec Omar Sy et François Cluzet. Moi, je veux parler de ces pseudo-chefs ou “big boss” qui sont à la fois des haut placés et des mal placés pour décider de la vie des gens. Il s’agit de ces petits commis qui se retrouvent un jour propulsés en avant par la force de quelqu’un d’autre (divine selon eux, bien sûr !) et qui en profitent pour endosser le rôle d’un maestro. Arrive alors le jeu des enfants gâtés, (pourris même !). Ils se permettent de bouger des « pions » à leur guise, de transférer qui ils veulent, de châtier par instinct communal un « ennemi » et de gracier un incompétent, ne serait-ce que par ses formes, son nom ou tout simplement en raison d’une bonne relation entretenue. La magnifique berceuse La Rivière Tanier le disait si bien d’ailleurs : « Ou kouler ou non ki divan ». Sauf qu’aujourd’hui, il faudrait ajouter que ce sont aussi les « sans-cervelle » qui progressent au détriment de ceux qui font l’effort d’étudier jusqu’au bout ou qui font tout pour être à la hauteur.

Les intouchables sont toutefois éphémères, aussi éphémères qu’un feu d’artifice qui disparaît en fumée et qui laisse derrière lui une odeur de flatulence à vous faire vomir. « Fer gran nwar » tant que vous y êtes. La roue ne tourne pas, non. Elle se dégonfle lentement. Les intouchables semblent ignorer qu’il existe “un higher order” au-dessus d’eux. Rêvez camarades. Profitez-en. La force supérieure, elle, ne vous épargnera pas.