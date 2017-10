VIVEK PURSUN, candidat à la partielle du N° 18 : « La politique à Maurice, c’est comme à Bollywood »

Vivek Pursun, leader du Mauritian National Congress, sera candidat à l’élection partielle au N° 18. Cet ancien directeur adjoint de l’Outer Island Development Corporation (OIDC) part en croisade contre le gouvernement, qu’il condamne pour ses différents scandales. Il dénonce également les dynasties politiques qu’il compare à la situation de Bollywood où « chaque vedette a placé ses enfants ». Il invite les jeunes à s’engager pour renverser cette situation. Il demande également aux partis de l’opposition de ne pas se tromper d’adversaire dans cette partielle.

Vous venez de confirmer votre participation à la partielle de Belle-Rose/Quatre-Bornes. Présentez-vous pour nos lecteurs.

Je suis un habitant de Palma, Quatre-Bornes, et père de famille de 56 ans. Je suis détenteur d’un MBA. La politique n’est pas tout à fait nouvelle pour moi, puisque j’ai été conseiller municipal de 1991 à 1995. J’ai été élu en première position dans l’arrondissement de La Source/Palma/Kennedy. J’étais également un membre du Comité Central du MSM à cette période. J’ai démissionné du parti dans le sillage des controverses sur la langue orientale au CPE. SAJ avait alors traité une section de la population de démons. Je ne voulais pas m’associer à ce genre de langage, qui mettait en péril la paix sociale.

Par la suite, j’ai rejoint le Parti travailliste. J’ai été de nouveau candidat aux municipales de 2001. Je n’ai pas été élu. Suite à cela j’ai pris mes distances de la politique pour m’occuper de la vie sociale. J’ai ensuite été recruté comme Administration Manager à l’Outer Island Development Corporation suivant un appel à candidature. Par la suite, le PRB a revu mon poste comme Deputy General Manager. J’ai bossé dur pour mettre en place de nouveaux systèmes à l’OIDC. C’est ainsi que j’ai découvert qu’il y avait des maldonnes dans le recrutement d’un cadre de la compagnie. J’ai soumis mon rapport au General Manager, mais rien n’a été fait.

Quand ce gouvernement est venu au pouvoir, on m’a licencié sous prétexte que j’avais agi comme agent pour un candidat travailliste aux municipales de 2012. Mais je suis convaincu que c’est en raison de mes révélations sur ce recrutement qui remet en cause l’actuel ministre responsable des îles éparses, alors directeur de l’OIDC. D’où ma décision de renouer avec la politique pour dénoncer toutes ces magouilles.

Pourquoi avez-vous choisi de lancer votre propre parti ?

J’ai lancé le Mouvement Anti-Dynastie l’année dernière. J’étais contre les dynasties politiques, qui ont pris notre pays en otage depuis 50 ans. Je ne pouvais donc pas rejoindre un parti traditionnel qui incarnait la dynastie politique. Je dis qu’il faut donner leur chance aux jeunes. Toutefois, j’ai décidé de changer le nom du parti par la suite. J’ai constaté que Xavier-Luc Duval avait fait une très bonne performance. Il n’a pas hésité à quitter l’Alliance Lepep pour dénoncer des dérives antidémocratiques. En tant que leader de l’opposition, il a posé des questions très intéressantes, notamment sur Rodrigues et Agalega. Je me suis dit qu’il n’était pas correct de l’inclure dans ma bataille contre la dynastie politique. J’ai alors opté pour un nouveau nom : Mauritian National Congress, de par mon appréciation pour Mahatma Gandhi et Nelson Mandela.

Rassurez-nous : vous ne faites pas campagne pour le PMSD…

Pas du tout, j’ai mon propre parti. Mais si quelqu’un est en train de faire bien, je dois le reconnaître. Xavier-Luc Duval a fait ses preuves. Ce n’est pas le cas pour Pravind Jugnauth qui est un fils à papa. Il n’a pas de charisme. À cause de ces dynasties, on se retrouve aujourd’hui avec des incompétents en politique. C’est comme à Bollywood : sakenn inn met so zanfan pou ki tou larzan kontinye rest dan zot fami. Personnellement, je ne compte pas rester leader du MNC pour longtemps. Je céderai ma place après quelque temps.

Quel est votre principal message de campagne ?

Mon message est de ne pas cautionner ce gouvernement qui collectionne scandale sur scandale. Prenons mon propre cas. On m’a licencié pour me remplacer par quelqu’un qui a commis une fraude. J’ai fait une déposition au CCID l’année dernière. À ce jour, je n’ai rien entendu à ce sujet. J’ai été à la National Human Rights Commission, et on m’a suggéré d’écrire à la police pour savoir où en est l’enquête. Je suis allé voir l’Ombudsperson. Là également, on m’a demandé d’écrire à la police. Pensez-vous qu’après 50 ans d’indépendance, un citoyen qui a porté plainte doive écrire à la police pour savoir où en est une enquête ? Est-ce parce que la personne incriminée fait partie de la dynastie Jugnauth que la police fait la sourde oreille ? Le gouvernement n’a aucun respect pour les institutions, pour la Constitution. Ils font ce qu’ils veulent. En tant qu’ancien membre du MSM, je n’aurai jamais imaginé que ce parti en arriverait là.

Que pensez-vous de la situation politique en général dans le pays ?

Comme je l’ai dit, la politique est prise en otage par les dynasties politiques. Les jeunes doivent s’engager pour changer la situation. Je les invite d’ailleurs à nous rejoindre. Je dis également qu’il faut en finir avec les alliances qui ne tiennent pas la route. Je lancerai un appel à Paul Bérenger : il n’a pas besoin du MSM pour gagner les élections. S’il veut respecter le vœu de l’électorat hindou d’avoir un Premier ministre de cette communauté, il n’a qu’à nommer quelqu’un au sein de son propre parti. Il y a bien des gens comme Madan Dulloo, Pradeep Jeeha ou Ajay Gunness pour cela. Idem pour le PMSD. Il peut aller seul aux élections au lieu de chercher une alliance avec le PTr, qui a déjà un gros problème de leadership.

Ceci étant dit, j’aimerais revenir sur cette bêtise d’emprunter de l’argent avec l’Inde pour faire le budget. Comment un pays qui va célébrer ses 50 années d’indépendance peut-il être dépendant d’un autre pour faire son budget ? Dans ce cas, autant ne pas demander l’indépendance. Quand on n’a pas d’argent, il faut faire les choses selon ses moyens. Quand vous n’avez pas d’argent pour aller manger à l’hôtel, mangez des dholl puris ! En plus, on vient annoncer qu’on va célébrer les 50 ans de l’indépendance en fanfare, alors qu’on n’a pas d’argent. C’est pour cela que je dis aux Mauriciens de se ressaisir pour donner une leçon à ce gouvernement.



Quelle est votre lecture de l’affaire Yerrigadoo ?

Je dis que Ravi Yerrigadoo a agi comme un vrai “joukal” dans cette affaire. Il n’a pas fait preuve de maturité. Comment quelqu’un de son calibre, un Attorney General, a-t-il pu se mettre dans un engrenage pareil ? Je suis vraiment triste pour lui, mais il doit assumer les conséquences de ses actes et non pas verser des larmes de crocodile. Je donne raison aux journalistes d’avoir demandé au whistleblower de jurer un affidavit. Ils doivent assurer leurs arrières car ils prennent toujours un risque en disant la vérité. Je suis contre les attaques sur les journalistes. S’ils n’étaient pas là pour dénoncer les différents scandales, le pays serait tombé dans la dictature depuis longtemps.



Comment se passe votre campagne sur le terrain ?

Très bien. D’abord, je suis dans ma ville et les gens me connaissent. Je fais du porte-à-porte. Je distribue un tract où je dénonce tous les scandales. Parfois il y a des gens qui me demandent si je n’ai pas peur de dire toutes ces choses. Pourquoi devrais-je avoir peur quand je dis la vérité ?

J’en profiterai pour lancer un message aux autres partis de l’opposition présents dans cette partielle : ne nous trompons pas de cible. Notre seul adversaire, c’est le gouvernement. Evitons donc de nous critiquer les uns les autres. Notre mission est de dénoncer l’incompétence du gouvernement. Comment peut-on tolérer des personnes qui n’ont pas de respect envers les femmes ? Je condamne sévèrement les comportements de Soodhun et Rutnah.

J’en profiterai également pour passer un message à Roshi Bhadain. Il faisait partie de la cuisine. Il devait savoir suffisamment de choses pour embarrasser le gouvernement au parlement. Mais il a choisi de démissionner. Et aujourd’hui, il est candidat pour retrouver le même poste. C’est ridicule.



Quels sont vos projets pour Belle-Rose/Quatre-Bornes ?

J’avais déjà beaucoup de projets quand j’étais conseiller municipal. Malheureusement, je n’ai pas eu l’occasion de devenir maire pour les mettre en application. La première chose, je pense que Quatre-Bornes doit bien porter son nom de Ville des Fleurs. Je prévois un grand projet d’embellissement de la ville, de l’aménagement d’espaces verts à l’entretien des bâtiments situés sur la route principale. La ville devrait être illuminée par des panneaux solaires. Le stade de Candos est dans un état d’abandon. Je suis d’avis qu’il faut le raser et construire un complexe sportif ailleurs. Cet espace pourrait être aménagé en un grand parking géré par la municipalité. J’ai encore beaucoup de propositions comme cela pour la circonscription.