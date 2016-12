VIVIAN GUNGARAM : J'irai jusqu'au bout, si tout va bien

Après un premier mandat (1989-1993) suivi d'un deuxième survenu en cours de route (2013-2016), Vivian Gungaram, 71 ans, a accepté d'être reconduit à la tête de l'Association mauricienne d'athlétisme (AMA) pour la période 2016-2020 à l'issue de l'assemblée générale élective. Mais ce sera, dit-il, son dernier mandat qu'il assumera dans cette fonction au sein d'une discipline dont il connait tous les rouages et pour laquelle il s'impose comme une figure incontournable depuis plusieurs décennies. « Si ma santé me le permet, j'irai jusqu'au bout… car c'est un grand défi que je me suis personnellement lancé », avoue-t-il dans l'entretien qui suit.

Comment accueillez-vous ce deuxième mandat d'affilée?

Le travail doit continuer. Car il faut implémenter les nouveaux projets qui sont en cours depuis septembre avec notamment l'installation d'une nouvelle structure nationale et le Kid's Athletics ainsi que les amendements apportés à nos statuts afin d'être en conformité avec l'IAAF. Nous avons aussi bénéficié du fond de soutien de l'Olympic dividend qui se chiffre à US 25 000 par ans. Ce fond sert au développement et la mise en place des structures dans les régions que ce soit au niveau des équipements, de la formation et de la coordination des actions.

N'y avait-il aucun autre volontaire à se présenter au poste?

Personne ne s'est porté candidat. Et c'est aujourd'hui (jeudi dernier) seulement après la tenue des nouvelles élections et la mise en place du comité directeur qu'on m'a demandé instamment de tenir encore quatre ans. J'ai accepté, mais j'ai dit que c'est la dernière fois. Si ma santé me le permet et si je peux aider à faire progresser l'athlétisme, j'irai jusqu'au bout ce mandat. C'est en moi. Si je ne peux pas, je partirai, car je ne compte pas rester pour la forme.

En somme qui d'autre pouvait accepter ce défi étant vous-même à la base du projet de relance de l'athlétisme mauricien?

Personne ne s'est porté volontaire. La preuve en est que nous n'avons pas pu composer une équipe complète, ni répartir les responsabilités au sein du comité directeur ne m'étant pas préparé à renouveller mon mandat.

Mais ayant été reconduit à l'unanimité, quel seront vos priorités?

Outre les projets qui ont été déjà présentés, nous visons une augmentation du nombre de licenciés qui avait chuté à 1 500 en 2015. Mais il est en hausse depuis cette année, car nous sommes passés à 2 000. Je souhaite continuer avec la formation et poursuivre la mise en place des structures tout en accompagnant les athlètes. Sans ce triumvirat, nous n'obtiendrons pas de résultats.

En cette fin d'année, quel est votre souhait pour 2017 et que peut-on vous souhaitez pour les quatre années à venir ?

Je souhaite trouver toute la force, la santé et le courage nécessaire pour mener l'association d'athlétisme à bon port. J'avoue que c'est un gros défi que je me suis personnellement lancé. Car je compte aller jusqu'au bout, si tout va bien.

Mais comptez-vous assumer à la fois le rôle de secrétaire général du Comité olympique de Maurice (COM)?

Pour le COM, je n'ai pas encore décidé d'un éventuel renouvellement de mandat. On sera fixé, une fois que le COM décidera d'aller aux élections. Mais de toutes les façons, les deux responsabilités n'ont jamais été lourdes à porter.