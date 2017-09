VIVO ENERGY ROAD SAFETY DAY : L'école Rampersad Goburdhun remporte Rs 50 000

Pour sensibiliser les élèves sur l'importance de la sécurité routière, un concours a été organisé par Vivo Energy Mauritius dans le cadre de la Road Safety Day de la campagne Cité Zen. Le coupon-réponse tiré au sort, complété par Kalaivaani Eroosen, de l'école Rampersad Goburdhun, a permis à cet établissement de remporter Rs 50 000 pour la réalisation d’un projet de revalorisation scolaire.

Le concours national, qui avait pour thème “Sur le Chemin de l'École”, a été organisé sur deux niveaux, dont l'un portant sur une épreuve individuelle destinée aux élèves des Std IV et V. Pour être qualifiés, les participants devaient répondre à un questionnaire axé sur le respect du code de la route. En vue de désigner un gagnant par école, Vivo Energy avait procédé, lors d'une première étape, à un tirage au sort à partir des bulletins recueillis.

Cette année, Vivo Energy Mauritius, pour sa campagne Cité Zen, a voulu capter l'attention de chaque élève dans l’optique de leur faire prendre conscience de la nécessité de la vigilance sur les routes. Pour Belinda Teeroovengadum Ramtohul, Communications Manager de Vivo Energy Mauritius, l'un des objectifs de cette campagne est « d’amener les jeunes usagers à ne plus être de simples récepteurs de messages ». Elle ajoute : « Nous voulons les inciter à avoir leur propre conception des enjeux et à devenir de vrais messagers, voire des exemples, pour leurs aînés. La sécurité routière est aujourd’hui une grande cause nationale qui ne doit laisser personne insensible. »